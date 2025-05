30 lat złotych, platynowych i diamentowych płyt w Polsce – jubileusz fonograficznych wyróżnień ZPAV

fot. mat. pras.

Dziś mija dokładnie 30 lat od chwili, gdy Związek Producentów Audio Video po raz pierwszy w historii przyznał w Polsce Złote i Platynowe Płyty – prestiżowe wyróżnienia dla najlepiej sprzedających się wydawnictw muzycznych.

26 maja 1995 r. ZPAV ogłosił pierwszych laureatów certyfikowanych wyróżnień. Złotą płytą uhonorowani zostali:

– Edyta Górniak za debiutancki album „Dotyk”,

– Edyta Bartosiewicz za „Sen”,

– Hey za „Live”,

– oraz Majka Jeżowska za „Kolorowe dzieci”.

Platynowe wyróżnienia trafiły natomiast do:

– Maanamu za album „Róża”,

– zespołu Hey za płytę „Ho”.

Od tamtego czasu ZPAV przyznał już ponad 12,5 tys. wyróżnień, a sama certyfikacja stała się nieodłącznym elementem polskiego przemysłu muzycznego – zarówno dla albumów, jak i singli cyfrowych.

– Certyfikacja złotych, platynowych i diamentowych płyt od 30 lat odzwierciedla zmieniający się rynek muzyczny w Polsce. To nie tylko symbol sukcesu artystycznego, ale też ważny wskaźnik kondycji branży fonograficznej. Dostosowując zasady przyznawania wyróżnień do realiów cyfrowego świata, dbamy o to, by tytuł złotej płyty miał swoją wagę i znaczenie – mówi Anna Ceynowa, dyrektorka komunikacji ZPAV.

Nowa era certyfikacji

W ciągu trzech dekad zmieniały się nie tylko progi sprzedaży, ale i zasady przyznawania wyróżnień. Od 2015 r. złote, platynowe i diamentowe Płyty mogą zdobywać także single cyfrowe, których premiery miały miejsce po 1 stycznia 2015 r.

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązuje również nowy, znacznie bardziej wymagający regulamin, dostosowany do dynamicznie rosnącego rynku cyfrowego. Przykładowo, by zdobyć złotą płytę za singiel, konieczne jest wygenerowanie przychodu w wysokości 125 tys. zł, podczas gdy w 2015 r. wystarczyło 10 tys. zł.

W przypadku albumów zmieniono m.in. przelicznik wartości sprzedaży cyfrowej oraz wprowadzono nowe zasady zliczania winyli (jeden winyl = 2,5 CD). Zniesiono także rozróżnienie progów sprzedaży dla repertuaru polskiego i zagranicznego: od 2025 r. każdy album musi osiągnąć ten sam poziom, by uzyskać złotą, platynową czy diamentową płytę.

Kto zdobył najwięcej?

Na liście artystów z największą liczbą wyróżnień znajdują się m.in. Taco Hemingway, Paluch oraz legendarny zespół Queen – wszyscy z ponad 30 wyróżnieniami albumowymi. Wśród rekordzistów singlowych są sanah i Malik Montana, których liczba wyróżnionych utworów, biorąc pod uwagę solowe nagrania, duety i kolaboracje, przekracza już setkę.

Należy podkreślić jednak, iż złota płyta za singiel i za album to dwie różne kategorie, o odmiennych progach, sposobach obliczeń i „trudności zdobycia”.