23-letni raper nie żyje. Luci4 zmarł w domu swojego przyjaciela

Raper Luci4, znany z hitu „BodyPartz”, zmarł w wieku 23 lat. Informację potwierdził Los Angeles County Medical Examiner, jednak przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona.
Zmarł w domu przyjaciela w Los Angeles
Luci4 został znaleziony martwy w domu swojego przyjaciela w Los Angeles. Rodzice i dziadkowie artysty podkreślają, że nie znają dokładnych okoliczności jego śmierci, a sytuacja wydaje im się podejrzana – w portfelu rapera nie było pieniędzy, a niedawno ostrzegali go przed towarzystwem nieodpowiednich znajomych.
Policja otrzymała zgłoszenie około godziny 11:40 i po przybyciu na miejsce stwierdziła zgon. Obecnie trwa dochodzenie w sprawie zdarzenia.
Sukces Luci4 i hit „BodyPartz”
Luci4 zdobył popularność w 2021 roku dzięki singlowi „BodyPartz”, który zyskał ogromną popularność na TikToku. Utwór zapewnił mu kontrakt z Atlantic Records i doczekał się certyfikatu złotej płyty od Recording Industry Association of America.
Raper był uważany za pioniera mikrogatunku Sigilkore, łączącego elementy trapu, muzyki elektronicznej i cloud rap. Wcześniej współpracował z kolektywem BMB Deathrow założonym przez SpaceGhostPurrp.
Żałoba fanów i hołdy w sieci
Fani Luci4 natychmiast zaczęli wyrażać smutek w mediach społecznościowych. W serwisie X (dawniej Twitter) pojawiły się komentarze:
-
„Damn. Od 2021 roku słuchałem jego muzyki. Nigdy nie byłem superfanem, ale mam sześć jego utworów, które odtwarzam co tydzień. To zawsze cię zaskakuje… tak smutno słuchać piosenek artystów, którzy odeszli.”
-
„Rest in peace, modlę się za jego przyjaciół i rodzinę. Niech Bóg pomoże w żałobie.”
Te same hołdy pojawiły się pod teledyskiem „BodyPartz” na YouTube, który w ciągu czterech lat zgromadził ponad 4 miliony wyświetleń.