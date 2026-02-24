23-letni raper nie żyje. Luci4 zmarł w domu swojego przyjaciela

Raper Luci4, znany z hitu „BodyPartz”, zmarł w wieku 23 lat. Informację potwierdził Los Angeles County Medical Examiner, jednak przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona.

Zmarł w domu przyjaciela w Los Angeles

Luci4 został znaleziony martwy w domu swojego przyjaciela w Los Angeles. Rodzice i dziadkowie artysty podkreślają, że nie znają dokładnych okoliczności jego śmierci, a sytuacja wydaje im się podejrzana – w portfelu rapera nie było pieniędzy, a niedawno ostrzegali go przed towarzystwem nieodpowiednich znajomych.

Policja otrzymała zgłoszenie około godziny 11:40 i po przybyciu na miejsce stwierdziła zgon. Obecnie trwa dochodzenie w sprawie zdarzenia.

Sukces Luci4 i hit „BodyPartz”

Luci4 zdobył popularność w 2021 roku dzięki singlowi „BodyPartz”, który zyskał ogromną popularność na TikToku. Utwór zapewnił mu kontrakt z Atlantic Records i doczekał się certyfikatu złotej płyty od Recording Industry Association of America.

Raper był uważany za pioniera mikrogatunku Sigilkore, łączącego elementy trapu, muzyki elektronicznej i cloud rap. Wcześniej współpracował z kolektywem BMB Deathrow założonym przez SpaceGhostPurrp.

Żałoba fanów i hołdy w sieci

Fani Luci4 natychmiast zaczęli wyrażać smutek w mediach społecznościowych. W serwisie X (dawniej Twitter) pojawiły się komentarze:

„Damn. Od 2021 roku słuchałem jego muzyki. Nigdy nie byłem superfanem, ale mam sześć jego utworów, które odtwarzam co tydzień. To zawsze cię zaskakuje… tak smutno słuchać piosenek artystów, którzy odeszli.”

„Rest in peace, modlę się za jego przyjaciół i rodzinę. Niech Bóg pomoże w żałobie.”

Te same hołdy pojawiły się pod teledyskiem „BodyPartz” na YouTube, który w ciągu czterech lat zgromadził ponad 4 miliony wyświetleń.