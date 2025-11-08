22. sezon „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” – Natalia Muianga zwycięzcą finału!

Natalia Muianga zwycięzcą finału!

sezon popularnego programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” zakończył się emocjonującym finałem, w którym zwyciężyła Natalia Muianga. Jej fenomenalny występ jako Cynthia Erviro w utworze Stand Up wzruszył publiczność i jurorów, przynosząc jej pierwsze miejsce, złotą twarz oraz 100 tysięcy złotych, które artystka przekazała w całości na rzecz Domu Dziecka im. J. Korczaka w Gdańsku.

🎤 Finałowa czwórka zachwyciła publiczność

Program rozpoczął się od wspólnego występu finałowej czwórki, która wykonała piosenkę zespołu ABBA, wprowadzając widzów w wyjątkowy klimat wieczoru.

💖 Kamil Studnicki wybrał utwór Non, Je Ne Regrette Rien Edith Piaf, prezentując niezwykle poruszającą interpretację jednej z największych ikon muzyki francuskiej. Jurorka Justyna Steczkowska była zachwycona, podkreślając mistrzostwo aktorskie i wokalne Kamila oraz autentyczność jego wykonania.

🎸 Modest Ruciński wcielił się w Macieja Maleńczuka, wykonując piosenkę Nigdy więcej. Jurorzy docenili jego warsztat, głęboką barwę głosu i umiejętność budowania postaci, która mimo różnic osobowościowych została oddana z pełnym profesjonalizmem.

🎭 Pokaz humoru i klasy

Pierwsza para występująca poza konkursem, Edyta Herbuś i Andrzej Nejman, wcieliła się w Mirę Zimińską i Adolfa Dymszę, wykonując piosenkę z przedwojennej komedii Chcesz to mnie bierz. Ich występ zachwycił publiczność perfekcją i poczuciem humoru. Nagrody wręczali im Stefano Terrazzino i Piotr Gąsowski.

🌟 Natalia Muianga – gwiazda finału

W finałowym odcinku Natalia Muianga zaśpiewała utwór z filmu Harriet, wcielając się w postać Cynthii Erviro. Jej interpretacja Stand Up była pełna emocji, co zapewniło jej pierwsze miejsce w sezonie. Jurorka Justyna Steczkowska podkreśliła talent, urodę i wyjątkowość Natalii, życząc jej dalszych sukcesów w karierze muzycznej.

Natalia Muianga wygrała 22. sezon „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” #NataliaMuianga #TWBZ #TwojaTwarzBrzmiZnajomo #cgm

♬ original sound – CGM.PL

🎶 Krystian Ochman i Adam Lambert

Krystian Ochman w finale wcielił się w Adama Lamberta, wykonując Whataya Want from Me. Jurorka Małgorzata Walewska doceniła jego klasyczną technikę, emocjonalny przekaz i niezwykły dystans do siebie, który sprawił, że występ był zarówno zabawny, jak i wzruszający.

💃 Julia Żugaj i Marta Bijan – eksplozja energii

Duet Long & Junior w wykonaniu Julii Żugaj i Marty Bijan z utworem Tańcz, tańcz, tańcz porwał widownię pozytywną energią i humorem. Ich finałowy występ był prawdziwą ucztą dla fanów programu.

🏆 Podsumowanie miejsc w finale: