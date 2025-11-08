CGM

22. sezon „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” – Natalia Muianga zwycięzcą finału!

Finałowa czwórka zachwyciła publiczność

2025.11.08

opublikował:

22. sezon „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” – Natalia Muianga zwycięzcą finału!

Natalia Muianga zwycięzcą finału!

  1. sezon popularnego programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” zakończył się emocjonującym finałem, w którym zwyciężyła Natalia Muianga. Jej fenomenalny występ jako Cynthia Erviro w utworze Stand Up wzruszył publiczność i jurorów, przynosząc jej pierwsze miejsce, złotą twarz oraz 100 tysięcy złotych, które artystka przekazała w całości na rzecz Domu Dziecka im. J. Korczaka w Gdańsku.

🎤 Finałowa czwórka zachwyciła publiczność

Program rozpoczął się od wspólnego występu finałowej czwórki, która wykonała piosenkę zespołu ABBA, wprowadzając widzów w wyjątkowy klimat wieczoru.

  • 💖 Kamil Studnicki wybrał utwór Non, Je Ne Regrette Rien Edith Piaf, prezentując niezwykle poruszającą interpretację jednej z największych ikon muzyki francuskiej. Jurorka Justyna Steczkowska była zachwycona, podkreślając mistrzostwo aktorskie i wokalne Kamila oraz autentyczność jego wykonania.

  • 🎸 Modest Ruciński wcielił się w Macieja Maleńczuka, wykonując piosenkę Nigdy więcej. Jurorzy docenili jego warsztat, głęboką barwę głosu i umiejętność budowania postaci, która mimo różnic osobowościowych została oddana z pełnym profesjonalizmem.

🎭 Pokaz humoru i klasy

Pierwsza para występująca poza konkursem, Edyta Herbuś i Andrzej Nejman, wcieliła się w Mirę Zimińską i Adolfa Dymszę, wykonując piosenkę z przedwojennej komedii Chcesz to mnie bierz. Ich występ zachwycił publiczność perfekcją i poczuciem humoru. Nagrody wręczali im Stefano Terrazzino i Piotr Gąsowski.

🌟 Natalia Muianga – gwiazda finału

W finałowym odcinku Natalia Muianga zaśpiewała utwór z filmu Harriet, wcielając się w postać Cynthii Erviro. Jej interpretacja Stand Up była pełna emocji, co zapewniło jej pierwsze miejsce w sezonie. Jurorka Justyna Steczkowska podkreśliła talent, urodę i wyjątkowość Natalii, życząc jej dalszych sukcesów w karierze muzycznej.

Natalia Muianga wygrała 22. sezon „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” #NataliaMuianga #TWBZ #TwojaTwarzBrzmiZnajomo #cgm

♬ original sound – CGM.PL

🎶 Krystian Ochman i Adam Lambert

Krystian Ochman w finale wcielił się w Adama Lamberta, wykonując Whataya Want from Me. Jurorka Małgorzata Walewska doceniła jego klasyczną technikę, emocjonalny przekaz i niezwykły dystans do siebie, który sprawił, że występ był zarówno zabawny, jak i wzruszający.

💃 Julia Żugaj i Marta Bijan – eksplozja energii

Duet Long & Junior w wykonaniu Julii Żugaj i Marty Bijan z utworem Tańcz, tańcz, tańcz porwał widownię pozytywną energią i humorem. Ich finałowy występ był prawdziwą ucztą dla fanów programu.

🏆 Podsumowanie miejsc w finale:

  1. Natalia Muianga – Cynthia Erviro, Stand Up, złota twarz, 100 tys. zł na Dom Dziecka

  2. Kamil Studnicki – Edith Piaf, Non, Je Ne Regrette Rien

  3. Modest Ruciński – Maciej Maleńczuk, Nigdy więcej

  4. Krystian Ochman – Adam Lambert, Whataya Want from Me

 

@cgm.plNatalia Muianga vs Kamil Studnicki podczas finału programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” # NataliaMuianga #KamilStudnicki #TwojaTwarzBrzmiZnajomo #cgm♬ original sound – CGM.PL

 

Tagi


Popularne newsy

Sokół zawiesza promocję swojej powieści: „Pozwólcie mi z chłopakami z ZIP Składu przeżyć tę stratę po swojemu”
NEWS

Sokół zawiesza promocję swojej powieści: „Pozwólcie mi z chłopakami z ZIP Składu przeżyć tę stratę po swojemu”

Pono nie żyje
NEWS

Pono nie żyje

Pono nagrał numer z warszawskim raperem. „To chyba ostatnią rzecz jaką nagrał”
NEWS

Pono nagrał numer z warszawskim raperem. „To chyba ostatnią rzecz jaką nagrał”

Jongmen nie wierzy w śmierć Pono. „Trzy godziny temu z nim pisałem”
NEWS

Jongmen nie wierzy w śmierć Pono. „Trzy godziny temu z nim pisałem”

Peja, Fu, Liroy, Pelson i inni żegnają Pono. „Dziś odszedł ktoś, kogo nie da się zastąpić”
NEWS

Peja, Fu, Liroy, Pelson i inni żegnają Pono. „Dziś odszedł ktoś, kogo nie da się zastąpić”

Bonus tłumaczy się z filmu nagranego na gorąco po śmierci Pono. „Miałem dobre intencje i nie chciałem nikogo urazić”
NEWS

Bonus tłumaczy się z filmu nagranego na gorąco po śmierci Pono. „Miałem dobre intencje i nie chciałem nikogo urazić”

Ten Typ Mes: „Nie raz nie dwa miałem ciary, jak Pono wjeżdżał ze swoją zwrotką”
NEWS

Ten Typ Mes: „Nie raz nie dwa miałem ciary, jak Pono wjeżdżał ze swoją zwrotką”

Polecane

CGM
Pierwsze kłopoty Diddy’ego za kratami. Raper przyłapany przez strażników na zakazanej praktyce

Pierwsze kłopoty Diddy’ego za kratami. Raper przyłapany przez st ...

Rzecznik rodziny Diddy'ego komentuje incydent

5 godzin temu

CGM
Marcin Maciejczak z nowym albumem – „8 piosenek o miłości”

Marcin Maciejczak z nowym albumem – „8 piosenek o miłości”

Osiem historii o miłości

5 godzin temu

CGM
Fani reagują na brak nominacji swoich idoli do Grammy 2026. Lorde, The Weeknd, Gracie Abrams i Benson Boone pominięci

Fani reagują na brak nominacji swoich idoli do Grammy 2026. Lorde, The ...

Kendrick Lamar zdobył aż dziewięć nominacji

5 godzin temu

CGM
🎵 Poznaliśmy nominowanych do Grammy 2026: Kendrick Lamar prowadzi w liczbie nominacji przed Lady Gagą, Bad Bunnym i Sabriną Carpenter

🎵 Poznaliśmy nominowanych do Grammy 2026: Kendrick Lamar prowa ...

Ceremonia rozdania Grammy Awards 2026 odbędzie się 1 lutego 2026 roku w Los Angeles

5 godzin temu

CGM
Bonus tłumaczy się z filmu nagranego na gorąco po śmierci Pono. „Miałem dobre intencje i nie chciałem nikogo urazić”

Bonus tłumaczy się z filmu nagranego na gorąco po śmierci Pono. &#8222 ...

„Internet wystawił mnie na lincz”

6 godzin temu

CGM
Kanye West przeprasza rabina za nienawistne komentarze: „Chcę wziąć odpowiedzialność”

Kanye West przeprasza rabina za nienawistne komentarze: „Chcę wziąć od ...

„To dopiero początek - pierwsze kroki, by cegła po cegle odbudować mocne mury”

1 dzień temu