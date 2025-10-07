Szukaj
20-lecie „Drewnianej Małpy Rock": Gural świętuje wyjątkową niespodzianką dla fanów

2025.10.07

fot. Krzysztof TlenFoto / TlenFotoStudio.pl

Z okazji 20-lecia kultowego albumu „Drewnianej Małpy Rock”, Gural przygotował wyjątkowe wydanie swojego przełomowego krążka. Album pierwotnie ukazał się w 2005 roku nakładem wytwórni Wielkie Joł i od tamtej pory zyskał status jednego z najbardziej eksperymentalnych i oryginalnych projektów w historii polskiego rapu.

Limitowane wydania winyli dla fanów

Na jubileuszową okazję przygotowano trzy wersje limitowanego winyla 180g: klasyczny czarny winyl, żółty winyl oraz picture disc z charakterystyczną okładką.

Dodatkowo, dostępna jest ekskluzywna wersja Box Deluxe, w cenie ponad 600 zł, która zawiera dodatkowe materiały dla kolekcjonerów. Fani mogą zamawiać wydania jubileuszowe bezpośrednio przez stronę Gurala lub w wybranych sklepach muzycznych.

Nowa wersja teledysku i remiksy

W ramach obchodów 20-lecia Gural udostępnił teledysk do tytułowego utworu „Drewnianej Małpy Rock”, który wyróżnia się poprawioną jakością obrazu i dźwięku. Remiks numeru przygotował Tabb, a w utworze pojawia się gościnna zwrotka Rafiego, znanego z przeboju „Rafi kierowcą tira”.

Gural o planach na kolejne lata

Raper zdradził, że jubileuszowe wydanie albumu to nie koniec jego planów muzycznych. Gural pracuje nad nowymi projektami i planuje kolejne niespodzianki dla fanów, łącząc klasyczny hip-hop z nowoczesnymi eksperymentami brzmieniowymi.

Klasyk polskiego hip-hopu w nowej odsłonie

Album „Drewnianej Małpy Rock” to jeden z najważniejszych krążków w historii polskiego rapu, łączący różnorodne style muzyczne i eksperymentujący z brzmieniem. Jubileuszowe wydanie pozwala fanom odkryć klasyk w nowej, odświeżonej wersji i cieszyć się kultowymi utworami Gurala na najwyższej jakości nośnikach.

 

