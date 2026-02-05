CGM

100 milionów Blanki. Spektakularny sukces eurowizyjnego hitu

To byl przełomowy moment w karierze piosenkarki

2026.02.05

opublikował:

100 milionów Blanki. Spektakularny sukces eurowizyjnego hitu

fot. mat. pras.

„Solo” Blanki z rekordowym wynikiem 100 mln odsłon na YouTube

Blanka osiągnęła spektakularny kamień milowy w swojej karierze. Teledysk do singla „Solo” przekroczył 100 mln wyświetleń na YouTube, co potwierdza status utworu jako jednego z największych popowych sukcesów ostatnich lat.

„Solo” – przełomowy moment w karierze Blanki

Singiel „Solo” okazał się przełomowym momentem w karierze artystki. Utwór, z którym Blanka reprezentowała Polskę na 67. Konkursie Piosenki Eurowizji w Liverpoolu, przyciągnął uwagę międzynarodowej publiczności i zapisał się jako jeden z najgłośniejszych sukcesów na popowej scenie.

Blanka konsekwentnie buduje swoją pozycję

Obecnie piosenkarla promuje swój najnowszy singiel „Memories”, który podsumowuje dotychczasowy etap jej kariery. Blanka konsekwentnie rozwija swoją obecność na międzynarodowej scenie pop, a sukces „Solo” jest dowodem na jej rosnącą popularność i znaczenie w branży muzycznej.

Tagi


Popularne newsy

Chappell Roan komentuje swoją kontrowersyjną stylizację na Grammy. „To wcale nie jest aż tak szokujące”
NEWS

Chappell Roan komentuje swoją kontrowersyjną stylizację na Grammy. „To wcale nie jest aż tak szokujące”

Maleńczuk ze sceny w Zamościu: „Czołem Pisiory! Wiem, że tak naprawdę jesteście porządnymi ludźmi, tylko presja społeczeństwa i otoczenia wpływa na to, jak głosujecie”
NEWS

Maleńczuk ze sceny w Zamościu: „Czołem Pisiory! Wiem, że tak naprawdę jesteście porządnymi ludźmi, tylko presja społeczeństwa i otoczenia wpływa na to, jak głosujecie”

Plemię Tongva, na którym stoi dom Billie Eilish, komentuje jej wypowiedź z Grammy Awards na temat ICE
NEWS

Plemię Tongva, na którym stoi dom Billie Eilish, komentuje jej wypowiedź z Grammy Awards na temat ICE

Nie żyje Damian Chatys. 26-letni raper i youtuber popełnił samobojstwo w szpitalu psychiatrycznym
NEWS

Nie żyje Damian Chatys. 26-letni raper i youtuber popełnił samobojstwo w szpitalu psychiatrycznym

Post Malone i Dan Bilzerian pojawiają się na zdjęciach w nowych dokumentach Epsteina
NEWS

Post Malone i Dan Bilzerian pojawiają się na zdjęciach w nowych dokumentach Epsteina

Kali o Popku: „Ma okrutne nieprzepracowane traumy z dzieciństwa”
NEWS

Kali o Popku: „Ma okrutne nieprzepracowane traumy z dzieciństwa”

Mandaryna o „nocowance” z Wieniawą: To absurdalne, że musi się tłumaczyć z tego, że nie zaprasza nikogo na „jedną noc”
NEWS

Mandaryna o „nocowance” z Wieniawą: To absurdalne, że musi się tłumaczyć z tego, że nie zaprasza nikogo na „jedną noc”

Polecane

CGM
IMPACT wraca do Polski. Do Limp Bizkit dołączają nowe zespoły

IMPACT wraca do Polski. Do Limp Bizkit dołączają nowe zespoły

Kultowy festiwal wraca po latach

5 godzin temu

CGM
Nie żyje Damian Chatys. 26-letni raper i youtuber popełnił samobojstwo w szpitalu psychiatrycznym

Nie żyje Damian Chatys. 26-letni raper i youtuber popełnił samobojstwo ...

Damian prowadził popularny cykl „Rap w prawdziwym życiu”

8 godzin temu

CGM
Livka wskazała trzy ulubione albumy Taco Hemingway’a

Livka wskazała trzy ulubione albumy Taco Hemingway’a

Na szczycie rankingu znalazł się kultowy projekt

8 godzin temu

CGM
Męskie Granie 2026 oficjalnie ogłasza trasę. „Znajdziesz tu artystów, których znasz, ale też tych, których poznasz tego lata”

Męskie Granie 2026 oficjalnie ogłasza trasę. „Znajdziesz tu artystów, ...

Coma, Vito Bambino, Nosowska, Krzysztof Zalewski i inni na scenie Męskiego Grania 2026

10 godzin temu

CGM
Maleńczuk ze sceny w Zamościu: „Czołem Pisiory! Wiem, że tak naprawdę jesteście porządnymi ludźmi, tylko presja społeczeństwa i otoczenia wpływa na to, jak głosujecie”

Maleńczuk ze sceny w Zamościu: „Czołem Pisiory! Wiem, że tak nap ...

„Bardzo źle wydane pieniądze” - komentuje radna PiS.

11 godzin temu

CGM
Malik Montana: „To nie rap, bo raperzy to pi*dy, to styl życia chłopaków z ulicy”

Malik Montana: „To nie rap, bo raperzy to pi*dy, to styl życia c ...

Kazior i Malik Montana ukradli Matiza pod kolor zegarka

1 dzień temu