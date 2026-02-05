100 milionów Blanki. Spektakularny sukces eurowizyjnego hitu

fot. mat. pras.

„Solo” Blanki z rekordowym wynikiem 100 mln odsłon na YouTube

Blanka osiągnęła spektakularny kamień milowy w swojej karierze. Teledysk do singla „Solo” przekroczył 100 mln wyświetleń na YouTube, co potwierdza status utworu jako jednego z największych popowych sukcesów ostatnich lat.

„Solo” – przełomowy moment w karierze Blanki

Singiel „Solo” okazał się przełomowym momentem w karierze artystki. Utwór, z którym Blanka reprezentowała Polskę na 67. Konkursie Piosenki Eurowizji w Liverpoolu, przyciągnął uwagę międzynarodowej publiczności i zapisał się jako jeden z najgłośniejszych sukcesów na popowej scenie.

Blanka konsekwentnie buduje swoją pozycję

Obecnie piosenkarla promuje swój najnowszy singiel „Memories”, który podsumowuje dotychczasowy etap jej kariery. Blanka konsekwentnie rozwija swoją obecność na międzynarodowej scenie pop, a sukces „Solo” jest dowodem na jej rosnącą popularność i znaczenie w branży muzycznej.