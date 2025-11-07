10 albumów Herberta von Karajana z Berliner Philharmoniker ekskluzywnie w Apple Music!

Dziesięć legendarnych albumów Herberta von Karajana powraca po latach nieobecności na platformy streamingowe. Te klasyczne nagrania z katalogu Warner Classics będą dostępne wyłącznie w Apple Music przez pierwsze cztery tygodnie, a następnie trafią do pozostałych serwisów streamingowych. To wyjątkowe wydarzenie dla miłośników muzyki klasycznej i jedyna taka okazja, by usłyszeć Karajana w jakości najwyższej klasy.

Herbert von Karajan i Berliner Philharmoniker – złota era muzyki klasycznej

Niewielu artystów miało tak ogromny wpływ na muzykę XX wieku, jak Herbert von Karajan. Jako dyrektor artystyczny Berliner Philharmoniker w latach 1956–1989, dyrygent nie tylko ukształtował brzmienie orkiestry, ale też wyniósł je na poziom światowej doskonałości.



Jego słynne „brzmienie Karajana” – pełne, aksamitne smyczki i potężna blacha – stało się wzorem dla całych pokoleń muzyków i producentów. Dążenie do perfekcji dźwięku oraz otwartość na nowe technologie sprawiły, że Karajan był prekursorem nowoczesnego podejścia do rejestracji muzyki klasycznej.

Ekskluzywne wydanie w Apple Music Classical

Apple Music Classical i Warner Classics zaprezentowały wspólnie dziesięć zremasterowanych albumów Karajana, zarejestrowanych w latach 1971–1981 dla wytwórni EMI. Wszystkie zostały zremasterowane w Abbey Road Studios i udostępnione w jakości lossless 96/24.

Wśród tytułów znalazły się nagrania arcydzieł takich kompozytorów, jak Beethoven, Mozart, Dvořák, Wagner, Sibelius, Johann Strauss, Berlioz, Bizet, Gounod i Chabrier. To prawdziwa uczta dla miłośników klasyki — orkiestra i dyrygent w absolutnej szczytowej formie.

Opinie Apple Music i Warner Classics

„Jesteśmy dumni, że Apple Music Classical przewodzi cyfrowemu odrodzeniu nagrań Herberta von Karajana i Berliner Philharmoniker” – mówi Anjali Malhotra, Global Director of Apple Music Classical. – „Choć powstały ponad 50 lat temu, wciąż brzmią świeżo i przywołują złotą erę muzyki klasycznej.”

Z kolei Alain Lanceron, prezes Warner Classics i Erato, podkreśla historyczne znaczenie tych nagrań:

„Albumy z Berliner Philharmoniker z końca ery winylowej potwierdzają jego pozycję mistrza batuty. Jako orędownik technologicznych innowacji, Karajan z pewnością cieszyłby się z obecności swoich nagrań w cyfrowym świecie.”

Lista 10 albumów Herberta von Karajana w Apple Music

Sibelius: Finlandia, En Saga, Tapiola, The Swan of Tuonela & Karelia Suite (1976–1981) Beethoven: The Five Piano Concertos (z Alexisem Weissenbergiem) (1974–1977) Karajan in Paris: Bizet, Chabrier, Gounod & Berlioz (1978–1979) Mozart: Clarinet Concerto, Bassoon Concerto & Oboe Concerto (1970–1971) Mozart: Concerto for Flute and Harp, Flute Concerto No. 1 & Sinfonia concertante for Wind Instruments (1970–1971) Karajan Conducts Music of Johann Strauss: The Blue Danube, Emperor Waltz, Die Fledermaus Overture (1960–1975) Karajan Conducts Wagner, Vol. 1: Tannhäuser, Lohengrin & Tristan und Isolde (1960–1974) Mozart: Symphonies Nos. 40 & 41 „Jupiter” (1970) Dvořák: Symphony No. 9 „From the New World”, Smetana: Vltava (1976–1978) Ravel: Boléro – Debussy: La Mer & Prélude à l’après-midi d’un faune (1977–1979)

Karajan w nowoczesnym wydaniu

Ekskluzywne wydanie w Apple Music Classical to dopiero początek – Warner Classics zapowiada kolejną serię cyfrowych reedycji Karajana, obejmującą kluczowe nagrania z ponad trzydziestu lat jego kariery. To wielkie wydarzenie dla fanów klasyki i kolekcjonerów nagrań najwyższej jakości.