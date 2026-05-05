Znana aktorka dzięki Macie dowiedziała się, że ma spektrum autyzmu

Diagnoza, która zmieniła podejście do siebie

2026.05.05

Mata Polo G

Paulina Gałązka, znana m.in. z filmu „Dziewczyny z Dubaju”, podczas udziału w programie „Taniec z gwiazdami” podzieliła się bardzo osobistą informacją. Aktorka ujawniła, że znajduje się w spektrum autyzmu, a moment jej diagnozy był dla niej ważnym przełomem życiowym.

Szczere wyznanie w „Tańcu z gwiazdami”

W półfinałowym odcinku programu Gałązka opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z codziennym funkcjonowaniem. Zwróciła uwagę, że jako osoba w spektrum autyzmu uczy się w swoim tempie i potrzebuje więcej czasu na przyswajanie niektórych rzeczy.

Podkreśliła również, że trudnością bywają dla niej codzienne, rutynowe czynności, takie jak sprawy urzędowe czy formalności, które mogą powodować przeciążenie i stres.

Mata jako impuls do diagnozy

Aktorka przyznała, że ważnym momentem, który skłonił ją do podjęcia decyzji o diagnozie, była publiczna wypowiedź rapera Maty. Artysta mówił o swoim doświadczeniu życia w spektrum autyzmu i określił je jako coś, co pozwoliło mu lepiej zrozumieć siebie.

Gałązka zauważyła u siebie podobne cechy i trudności, co stało się dla niej impulsem do konsultacji ze specjalistami.

Po przejściu procesu diagnostycznego aktorka podkreśla, że otrzymana diagnoza miała ogromny wpływ na jej życie. Jak sama mówi, pozwoliła jej lepiej zrozumieć własne reakcje, emocje i potrzeby.

Dzięki temu zaczęła łatwiej akceptować siebie i komunikować otoczeniu, w jaki sposób funkcjonuje na co dzień. W jej ocenie diagnoza znacząco poprawiła jakość życia i dała większy spokój wewnętrzny.

Rosnąca świadomość dzięki osobom publicznym

Historia Pauliny Gałązki wpisuje się w coraz szerszy trend, w którym osoby publiczne otwarcie mówią o neuroatypowości. Takie wyznania wpływają na większą świadomość społeczną i zachęcają innych do refleksji nad własnym funkcjonowaniem.

Przypadek aktorki pokazuje też, jak duże znaczenie mogą mieć wypowiedzi artystów – zarówno w muzyce, jak i w innych dziedzinach kultury – w przełamywaniu tabu dotyczących zdrowia psychicznego.

