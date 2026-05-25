Lola Young opowiada o walce o zdrowie psychiczne

Lola Young wróciła do aktywności muzycznej po przerwie związanej ze zdrowiem psychicznym i fizycznym. Artystka przyznała, że dziś znajduje się w znacznie lepszym miejscu i jest gotowa rozpocząć nowy etap kariery.

W rozmowie z NME wokalistka otwarcie opowiedziała o swojej „drodze do uzdrowienia” oraz o tym, jak ważne było dla niej zatrzymanie się po intensywnym okresie koncertowania.

Problemy zdrowotne zmusiły artystkę do przerwy

W 2025 roku Lola Young odwołała trasę koncertową po tym, jak z powodu wyczerpania zasłabła na scenie w Nowym Jorku. Później artystka ujawniła również, że podczas przerwy podjęła leczenie związane z uzależnieniem i uczestniczyła w spotkaniach AA.

Wokalistka podkreśliła, że proces zdrowienia wciąż trwa, ale obecnie czuje się znacznie silniejsza.

– Wszystkie procesy leczenia właściwie nigdy się nie kończą, ale zdecydowanie jestem teraz w dużo lepszym miejscu – powiedziała Lola Young.

Fani wsparli Lolę Young po szczerych wyznaniach

Artystka przyznała, że ogromne znaczenie miało dla niej wsparcie fanów po publicznym opowiedzeniu o swoich problemach.

Jak podkreśliła, szczerość w muzyce i rozmowach z odbiorcami zawsze była dla niej czymś naturalnym.

– Nigdy nie próbowałam być szczególnie szczera. To po prostu przychodzi mi naturalnie – wyjaśniła wokalistka.

Lola Young chce zwrócić uwagę na zdrowie psychiczne artystów

Po swoich doświadczeniach Lola Young ma nadzieję, że jej historia pomoże innym muzykom stawiać granice i dbać o własne zdrowie psychiczne.

Artystkę publicznie wspierali między innymi Lily Allen oraz Victoria Canal, które zwracały uwagę na ogromną presję związaną z trasami koncertowymi.

– Mam nadzieję, że inni artyści, którzy potrzebują odpoczynku, również zdecydują się go sobie dać – powiedziała Lola Young.

Nowy singiel „From Down Here” rozpoczyna nowy etap

Nowy utwór „From Down Here” ukazał się 22 maja i – jak przyznaje artystka – symbolizuje początek „jasnego nowego rozdziału” w jej życiu.

Piosenka powstała we współpracy z James Blake, którego Lola Young od lat uważa za jedną ze swoich największych inspiracji.

Według wokalistki utwór opowiada o tęsknocie za emocjonalnymi wzlotami, ale jednocześnie o świadomości, że stabilność i spokój są znacznie bezpieczniejsze i bardziej wartościowe.

Lola Young wróciła na scenę i zdobywa kolejne nagrody

Po powrocie do koncertowania Lola Young wystąpiła między innymi podczas gali Grammy 2026, zdobyła nagrodę Breakthrough Artist na BRIT Awards oraz odebrała statuetkę PRS For Music Most Performed Work podczas Ivor Novello Awards za przebój „Messy”.

Wokalistka zapowiedziała również kolejne koncerty w Wielkiej Brytanii oraz występ na festiwalu BBC Radio 1’s Big Weekend.