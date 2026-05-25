CGM

Światowej sławy producentka nazywa wokalistę Green Day „małą pizdecz*ą, która przestraszyła się krytyki”

Linda Perry ostro krytykuje Green Day. Poszło o produkcję następcy "American Idiot”

2026.05.25

opublikował:

GREEN_DAY_HIRES-16_Spotify_preview

fot. Alice Baxley / mat. pras.

Linda Perry ujawnia kulisy współpracy z Green Day

Linda Perry ostro skrytykowała członków zespołu Green Day za zerwanie współpracy przy albumie, który miał być następcą kultowego „American Idiot”.

Perry, wokalistka, producentka i właścicielka wytwórni, była liderką legendarnego zespołu 4 Non Blondes z lat 90., a także autorką niezliczonych platynowych albumów i piosenek, takich jak „Beautiful” Christiny Aguilery, „What You Waiting For?” Gwen Stefani i „Get the Party Started” P!nk.

Producentka w rozmowie z NME zdradziła, że zespół początkowo zaprosił ją do pracy nad nową płytą. Jak twierdzi, zrezygnowała nawet z sześciu miesięcy innych projektów, aby skupić się na współpracy z Green Day.

„Miałam napięty kalendarz i odwołałam wiele współrac, żeby się tym zająć” – wspominała. „Spotkałam się z Billiem  i rozmawialiśmy przez trzy godziny […] Jak każdy artysta, myślę, że doszedł do momentu, w którym czuł, że nie ma nic do powiedzenia i potrzebuje pomocy – produkcja ma też w sobie coś terapeutycznego”.

Billie Joe Armstrong miał przestraszyć się reakcji fanów

Sytuacja miała się jednak zmienić po tym, jak Courtney Love publicznie wspomniała o planowanej współpracy. Fani Green Day mieli negatywnie zareagować na informację, że nad albumem będzie pracować producentka znana ze współpracy z gwiazdami muzyki pop.

„Potem Courtney wygadała się, że produkuję. Nagle zaczęli spotykać się z krytyką ze strony fanów, wściekłych, że „wprowadzają Lindę Perry, która produkowała Pink i Christinę Aguilerę (…) A potem ci goście po prostu przestali do mnie dzwonić” – kontynuowała Perry. „Odzywałam się do nich, żeby dowiedzieć się, co się dzieje. Nikt nie dzwonił.  To było popieprzone – wszystko przez to, że Billie Joe to mały pizdecz*a, która dostała tyle krytyki od fanów, że się przestraszyła”.

Green Day ostatecznie wybrał innych producentów

Następcą albumu „American Idiot” został wydany w 2009 roku krążek „21st Century Breakdown”, nad którym pracowali producenci Butch Vig oraz Rob Cavallo.

Linda Perry zdradza szczegóły pracy Green Day w studiu

W rozmowie Linda Perry ujawniła także, że była zaskoczona sposobem nagrywania muzyki przez Green Day. Według niej członkowie zespołu rejestrowali swoje partie osobno, zamiast grać wspólnie w studiu.

Producentka chciała podobno przekonać muzyków do bardziej klasycznego, inspirowanego latami 60. podejścia do nagrywania albumu.

Linda Perry wraca na scenę z 4 Non Blondes

W ostatnim czasie Linda Perry ponownie połączyła siły z zespołem 4 Non Blondes. Grupa zapowiedziała także pierwszy koncert w Wielkiej Brytanii od niemal 30 lat.

Artystka została również uhonorowana nagrodą Special International Award podczas gali Ivor Novello Awards. Przy okazji zdradziła, że planuje wydać album zawierający niepublikowane wcześniej utwory, które przez lata nie trafiły na oficjalne wydawnictwa.

Tagi


Popularne newsy

Taco Hemingway OPENER_2023_PIOTR_TARASEWICZ_MAIN_CLUB2020_1-23
NEWS

Od czasów wydania „Następnej stacji” przybyło nowych stacji metra więc Taco Hemingway dopisał nową zwrotkę

Arab Najman
NEWS

Arab i Marcin Najman nagrali wspólny utwór. Celem jest Jacek Murański

Ian Watkins Lostprophets
NEWS

Były wokalista Lostprophets odsiadywał wyrok za pedofilię. Został zamordowany w więzieniu. Proces w tej sprawie rozpoczął się od nowa

Radiohead Foto- P. Tarasewicz - CGMCreativeStudio-26
NEWS

Thom Yorke o wpływie Nirvany, trasie Radiohead i „zupełnie innym” nowym albumie solowym

charlie xcx 2026 ig ok
NEWS

Charli XCX prezentuje nowy utwór „Playboy Bunny”. Punkowe B-side do singla „SS26”

Rosalia wwa 2025 ig
NEWS

Rosalía apeluje o większą różnorodność w muzyce. „Potrzebujemy więcej głosów spoza uprzywilejowanych środowisk”

Lola Young Foto Universal ok
NEWS

Lola Young opowiada o walce o zdrowie psychiczne

Polecane

CGM
Rosalia wwa 2025 ig

Rosalía apeluje o większą różnorodność w muzyce. „Potrzebujemy w ...

"Wielu twórców pozostaje niewidocznych"

7 godzin temu

CGM
Lola Young Foto Universal ok

Lola Young opowiada o walce o zdrowie psychiczne

Nowy singiel „From Down Here” rozpoczyna nowy etap

7 godzin temu

CGM
Radiohead Foto- P. Tarasewicz - CGMCreativeStudio-26

Thom Yorke o wpływie Nirvany, trasie Radiohead i „zupełnie innym ...

Lider Radiohead krytykuje współczesny przemysł muzyczny

8 godzin temu

CGM
charlie xcx 2026 ig ok

Charli XCX prezentuje nowy utwór „Playboy Bunny”. Punkowe B-side do si ...

Charli XCX wraca z kolejnym utworem z nowej ery muzycznej

8 godzin temu

CGM
Miley Cyrus Orange Warsaw Festival

Miley Cyrus odkryła swoją gwiazdę w Hollywood Walk of Fame. Wzruszając ...

Miley Cyrus została 2845. osobą wyróżnioną gwiazdą w Hollywood

8 godzin temu

CGM
Ian Watkins Lostprophets

Były wokalista Lostprophets odsiadywał wyrok za pedofilię. Został zamo ...

Ława przysięgłych rozwiązana w sprawie śmierci byłego wokalisty Lostprophets

8 godzin temu