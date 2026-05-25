Światowej sławy producentka nazywa wokalistę Green Day „małą pizdecz*ą, która przestraszyła się krytyki”

Linda Perry ujawnia kulisy współpracy z Green Day

Linda Perry ostro skrytykowała członków zespołu Green Day za zerwanie współpracy przy albumie, który miał być następcą kultowego „American Idiot”.

Perry, wokalistka, producentka i właścicielka wytwórni, była liderką legendarnego zespołu 4 Non Blondes z lat 90., a także autorką niezliczonych platynowych albumów i piosenek, takich jak „Beautiful” Christiny Aguilery, „What You Waiting For?” Gwen Stefani i „Get the Party Started” P!nk.

Producentka w rozmowie z NME zdradziła, że zespół początkowo zaprosił ją do pracy nad nową płytą. Jak twierdzi, zrezygnowała nawet z sześciu miesięcy innych projektów, aby skupić się na współpracy z Green Day.

„Miałam napięty kalendarz i odwołałam wiele współrac, żeby się tym zająć” – wspominała. „Spotkałam się z Billiem i rozmawialiśmy przez trzy godziny […] Jak każdy artysta, myślę, że doszedł do momentu, w którym czuł, że nie ma nic do powiedzenia i potrzebuje pomocy – produkcja ma też w sobie coś terapeutycznego”.

Billie Joe Armstrong miał przestraszyć się reakcji fanów

Sytuacja miała się jednak zmienić po tym, jak Courtney Love publicznie wspomniała o planowanej współpracy. Fani Green Day mieli negatywnie zareagować na informację, że nad albumem będzie pracować producentka znana ze współpracy z gwiazdami muzyki pop. „Potem Courtney wygadała się, że produkuję. Nagle zaczęli spotykać się z krytyką ze strony fanów, wściekłych, że „wprowadzają Lindę Perry, która produkowała Pink i Christinę Aguilerę (…) A potem ci goście po prostu przestali do mnie dzwonić” – kontynuowała Perry. „Odzywałam się do nich, żeby dowiedzieć się, co się dzieje. Nikt nie dzwonił. To było popieprzone – wszystko przez to, że Billie Joe to mały pizdecz*a, która dostała tyle krytyki od fanów, że się przestraszyła”.

Green Day ostatecznie wybrał innych producentów

Następcą albumu „American Idiot” został wydany w 2009 roku krążek „21st Century Breakdown”, nad którym pracowali producenci Butch Vig oraz Rob Cavallo.

Linda Perry zdradza szczegóły pracy Green Day w studiu

W rozmowie Linda Perry ujawniła także, że była zaskoczona sposobem nagrywania muzyki przez Green Day. Według niej członkowie zespołu rejestrowali swoje partie osobno, zamiast grać wspólnie w studiu.

Producentka chciała podobno przekonać muzyków do bardziej klasycznego, inspirowanego latami 60. podejścia do nagrywania albumu.

Linda Perry wraca na scenę z 4 Non Blondes

W ostatnim czasie Linda Perry ponownie połączyła siły z zespołem 4 Non Blondes. Grupa zapowiedziała także pierwszy koncert w Wielkiej Brytanii od niemal 30 lat.

Artystka została również uhonorowana nagrodą Special International Award podczas gali Ivor Novello Awards. Przy okazji zdradziła, że planuje wydać album zawierający niepublikowane wcześniej utwory, które przez lata nie trafiły na oficjalne wydawnictwa.