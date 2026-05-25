Charli XCX prezentuje nowy utwór „Playboy Bunny”. Punkowe B-side do singla „SS26”

Charli XCX wraca z kolejnym utworem z nowej ery muzycznej

2026.05.25

Charli XCX zaprezentowała nowy utwór „Playboy Bunny”, który pełni rolę B-side’u do najnowszego singla „SS26”.

Piosenka została udostępniona jako część nietypowej strategii wydawniczej artystki, inspirowanej klasycznym modelem wydawania singli na stronach A i B jeszcze z czasów przed dominacją serwisów streamingowych.

„Playboy Bunny” to punkowe przeciwieństwo „SS26”

Nowy utwór Charli XCX mocno różni się od singla „SS26”. Artystka podkreśliła, że oba kawałki zostały celowo zestawione ze sobą jako muzyczne przeciwieństwa.

– Są w nich elementy brzmieniowe, które są całkowitym przeciwieństwem „SS26”, i właśnie dlatego „Playboy Bunny” stało się idealnym B-side’em – wyjaśniła Charli XCX.

„Playboy Bunny” utrzymane jest w energicznym, pop-punkowym klimacie. Utwór zawiera mocne gitarowe sample, przesterowane wokale i surowsze brzmienie niż wcześniejsze klubowe produkcje artystki.

 

Utwór dostępny tylko w limitowanej formie

Podobnie jak wcześniejszy B-side „I Keep On Thinking Bout You Every Single Day And Night”, nowa piosenka prawdopodobnie nie trafi do popularnych platform streamingowych.

„Playboy Bunny” dostępne jest głównie na limitowanym winylowym singlu 7” oraz na specjalnym koncie artystki w mediach społecznościowych poświęconym utworom B-side.

Charli XCX odchodzi od klimatu albumu „Brat”

Nowe utwory pokazują wyraźną zmianę kierunku muzycznego po sukcesie albumu „Brat”, który w 2024 roku stał się jednym z największych popkulturowych fenomenów.

Choć część fanów spekulowała, że nowa płyta Charli XCX będzie albumem rockowym, wokalistka zdementowała te informacje.

– Nigdy nie powiedziałam, że tworzę rockowy album – podkreśliła artystka.

Nad nowym materiałem pracują znani współpracownicy

Przy nowych utworach Charli XCX ponownie współpracowała z producentem A.G. Cook oraz George Daniel z zespołu The 1975.

W teledysku do „Rock Music” muzycy wystąpili nawet jako rockowy zespół towarzyszący artystce.

