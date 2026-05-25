Charli XCX prezentuje nowy utwór „Playboy Bunny”. Punkowe B-side do singla „SS26”

Charli XCX zaprezentowała nowy utwór „Playboy Bunny”, który pełni rolę B-side’u do najnowszego singla „SS26”.

Piosenka została udostępniona jako część nietypowej strategii wydawniczej artystki, inspirowanej klasycznym modelem wydawania singli na stronach A i B jeszcze z czasów przed dominacją serwisów streamingowych.

„Playboy Bunny” to punkowe przeciwieństwo „SS26”

Nowy utwór Charli XCX mocno różni się od singla „SS26”. Artystka podkreśliła, że oba kawałki zostały celowo zestawione ze sobą jako muzyczne przeciwieństwa.

– Są w nich elementy brzmieniowe, które są całkowitym przeciwieństwem „SS26”, i właśnie dlatego „Playboy Bunny” stało się idealnym B-side’em – wyjaśniła Charli XCX.

„Playboy Bunny” utrzymane jest w energicznym, pop-punkowym klimacie. Utwór zawiera mocne gitarowe sample, przesterowane wokale i surowsze brzmienie niż wcześniejsze klubowe produkcje artystki.