Thom Yorke o wpływie Nirvany, trasie Radiohead i „zupełnie innym” nowym albumie solowym

Thom Yorke opowiedział o ogromnym wpływie, jaki Nirvana wywarła na początki kariery Radiohead. Lider zespołu przyznał, że przełomowym momentem było dla niego pierwsze przesłuchanie albumu „Nevermind”.

– Pamiętam, kiedy po raz pierwszy usłyszałem „Nevermind” i pomyślałem: „OK, zaczyna się” – wspominał Thom Yorke.

Muzyk podkreślił, że właśnie takie albumy zmieniają sposób myślenia całych pokoleń artystów i pokazują nowe możliwości w muzyce.

Radiohead wrócił na scenę po latach przerwy

W rozmowie Thom Yorke odniósł się także do głośnej trasy koncertowej Radiohead z 2025 roku. Były to pierwsze koncerty zespołu od 2017 roku.

Frontman przyznał, że powrót na scenę był dla niego niezwykle emocjonalnym doświadczeniem.

– Cieszę się, że to zrobiliśmy, ale wcześniej nie wiedziałem, czego się spodziewać. To była ciężka praca, ale też coś wyjątkowego – powiedział Yorke.

Szczególnie zapadły mu w pamięć koncerty w Madrycie i Berlinie, podczas których – jak twierdzi – zespół czuł silną więź z publicznością.

Thom Yorke pracuje nad nowym albumem solowym

Artysta zdradził również, że kończy prace nad nowym solowym albumem, który ma ukazać się jeszcze w tym roku. Jak przyznał, nowy materiał będzie znacząco różnił się od jego wcześniejszych projektów.

– To jest naprawdę cholernie inne niż wszystko, co robiłem wcześniej – stwierdził Thom Yorke.

Nad płytą muzyk pracował razem z Sam Petts-Davies, znanym ze współpracy między innymi z The Smile oraz Frank Ocean.

Podczas gali Ivor Novello Awards Thom Yorke zaprezentował także nowy utwór zatytułowany „Space Walk”.

Lider Radiohead krytykuje współczesny przemysł muzyczny

Wokalista Radiohead skomentował również aktualną sytuację w branży muzycznej. Według niego wielkie firmy technologiczne oraz wytwórnie coraz częściej zapominają o wspieraniu młodych artystów.

Thom Yorke uważa, że przemysł muzyczny powinien inwestować w nowe pokolenia twórców zamiast skupiać się wyłącznie na katalogach dawnych gwiazd.

– Każde pokolenie musi znaleźć własny język muzyczny – podkreślił artysta.

Radiohead od lat nie wydał nowego albumu

Ostatnim studyjnym albumem Radiohead pozostaje „A Moon Shaped Pool” z 2016 roku. W ostatnich latach Thom Yorke i Jonny Greenwood skupiali się przede wszystkim na działalności projektu The Smile razem z perkusistą Tom Skinner.

Muzyk rozwijał również karierę solową. Jego ostatni indywidualny album „ANIMA” ukazał się w 2019 roku.

Thom Yorke odebrał prestiżową nagrodę Ivor Novello

Thom Yorke został w tym roku uhonorowany nagrodą Academy Fellowship podczas gali Ivor Novello Awards. Wyróżnienie trafiło także pośmiertnie do George Michael, którego reprezentował dawny kolega z Wham! – Andrew Ridgeley.

Wśród wcześniejszych laureatów nagrody znaleźli się między innymi Bruce Springsteen, U2, Kate Bush oraz Paul McCartney.