Rosalía apeluje o większą różnorodność w muzyce. „Potrzebujemy więcej głosów spoza uprzywilejowanych środowisk”

2026.05.25

Rosalía podczas gali Ivor Novello Awards 2026 zaapelowała o większą różnorodność w branży muzycznej. Artystka podkreśliła, że wiele utalentowanych osób nie otrzymuje należnego uznania z powodu pochodzenia społecznego i braku uprzywilejowanych warunków do rozwoju kariery.

Hiszpańska wokalistka odebrała nagrodę International Songwriter of the Year za album „Lux” podczas ceremonii w londyńskim Grosvenor House.

Rosalía: „Wielu twórców pozostaje niewidocznych”

W swoim przemówieniu Rosalía zwróciła uwagę na nierówności obecne w przemyśle muzycznym. Według artystki wielu wybitnych autorów piosenek nie ma szans na sukces, ponieważ nie pochodzą z uprzywilejowanych środowisk.

– Obecnie istnieją wybitni twórcy, którzy nie zostaną docenieni tak, jak zasługują, ponieważ nie są białymi Europejczykami z klasy średniej, wychowanymi w stabilnych warunkach – powiedziała Rosalía.

Wokalistka zaznaczyła także, że warto odważnie szukać nowych dróg twórczych i wspierać bardziej różnorodne głosy w muzyce.

Album „Lux” powstał z potrzeby większej wrażliwości

Rosalía wyjaśniła, że stworzyła album „Lux”, ponieważ – jak stwierdziła – „światu brakuje czułości”. Prace nad płytą trwały trzy lata.

Artystka przyznała również, że współczesny przemysł muzyczny potrafi być bezwzględny i często wymaga ciągłego dostarczania nowych treści.

Artystka poruszyła także temat konfliktów na świecie

W swoim przemówieniu Rosalía odniosła się również do sytuacji geopolitycznej i trwających konfliktów zbrojnych. Wokalistka powiedziała, że żyjemy w świecie, w którym ego oraz żądza władzy są silniejsze niż współczucie i empatia.

Artystka wymieniła między innymi konflikty w Izraelu i Palestynie, Syrii, Jemenie, Iranie, Demokratycznej Republice Konga, Somalii oraz Sudanie.

Inni artyści także apelowali o zmiany w branży muzycznej

Podobne stanowisko podczas gali zaprezentował Sam Fender, który zaapelował do brytyjskiej branży muzycznej o większe wsparcie dla artystów pochodzących z klasy robotniczej.

Z kolei CMAT podczas odbierania nagrody za najlepszy album otwarcie skrytykowała faszyzm oraz działalność Nigel Farage.

