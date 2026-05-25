Miley Cyrus odkryła swoją gwiazdę w Hollywood Walk of Fame. Wzruszające przemówienie artystki

fot. P. Tarasewicz / CGM.PL

Miley Cyrus otrzymała swoją gwiazdę w słynnej Alei Gwiazd Hollywood Walk of Fame. Uroczystość odbyła się 22 maja i zgromadziła wiele znanych postaci ze świata muzyki oraz filmu.

Artystce towarzyszyły między innymi Anya Taylor-Joy oraz Donatella Versace. Aktorka wygłosiła wzruszające przemówienie, podkreślając, że Miley Cyrus „nigdy nie prosiła o pozwolenie, by się rozwijać”, pozostając przy tym autentyczną i wierną sobie.

Wzruszające przemówienie Miley Cyrus

Miley Cyrus została 2845. osobą wyróżnioną gwiazdą w Hollywood Walk of Fame. W swoim przemówieniu nawiązała do utworu „Walk of Fame” z 2025 roku, w którym śpiewa o nieśmiertelności.

Wokalistka podkreśliła, że gwiazda symbolizuje dla niej lata ciężkiej pracy, oddania i konsekwencji w tworzeniu muzyki.

– Gwiazda nie jest czymś, co się wygrywa jak sezonowy konkurs. Nie można jej po prostu zdobyć ani kolekcjonować – mówiła Miley Cyrus podczas ceremonii.

Artystka zaznaczyła również, że po zakończeniu wydarzenia Hollywood Boulevard ponownie stanie się zwykłą ulicą pełną ludzi, ale dla niej ten moment pozostanie wyjątkowy na zawsze.

Miley Cyrus podziękowała rodzinie i fanom

Najbardziej emocjonalny fragment przemówienia nastąpił pod koniec ceremonii, gdy Miley Cyrus zwróciła się do swojej rodziny, przyjaciół i fanów. Wokalistka ze łzami w oczach dziękowała za wsparcie oraz akceptację jej życiowych wyborów i obaw.

Szczególne słowa skierowała do swoich fanów, podkreślając, że to właśnie oni każdego dnia pomagają spełniać jej marzenia.

Wspomnienia z dzieciństwa na Hollywood Boulevard

Po ogłoszeniu informacji o przyznaniu gwiazdy Miley Cyrus opublikowała również wpis w mediach społecznościowych, w którym wspominała dzieciństwo spędzone w Los Angeles razem z ojcem, Billy Ray Cyrus.

Artystka opisała nocne spacery po Hollywood Boulevard oraz wizyty w sklepach z pamiątkami, gdzie kupowała podróbki Oscarów i gadżety związane z Marilyn Monroe.

Jak przyznała, możliwość znalezienia się wśród największych ikon Hollywood jest dla niej spełnieniem marzeń.

Album „Something Beautiful” odniósł sukces

W 2025 roku Miley Cyrus wydała swój dziewiąty album studyjny „Something Beautiful”. Płyta została bardzo dobrze przyjęta przez krytyków i fanów, a sama artystka ponownie udowodniła, że nie boi się eksperymentować muzycznie.

Na albumie znalazł się między innymi utwór „Secrets”, nagrany we współpracy z muzykami zespołu Fleetwood Mac – Mick Fleetwood oraz Lindsey Buckingham.