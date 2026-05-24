Od czasów wydania „Następnej stacji” przybyło nowych stacji metra więc Taco Hemingway dopisał nową zwrotkę

Posłuchaj nowej zwrotki z Narodowego

2026.05.24

Taco Hemingway OPENER_2023_PIOTR_TARASEWICZ_MAIN_CLUB2020_1-23

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Taco Hemingway ponownie zaskoczył fanów podczas koncertu na PGE Narodowy. Artysta po 11 latach wrócił do kultowego utworu „Następna Stacja” i zaprezentował zupełnie nową zwrotkę na żywo przed tysiącami słuchaczy.

Premiera nowej zwrotki podczas koncertu na Narodowym

Piątkowy koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym przyniósł fanom wyjątkową niespodziankę. Raper postanowił odświeżyć jeden ze swoich najbardziej rozpoznawalnych numerów, czyli „Następną Stację” z albumu Umowa o dzieło.

Nowa zwrotka wybrzmiała premierowo właśnie podczas występu na stadionie i szybko stała się jednym z najgłośniejszych momentów całego wydarzenia. Publiczność usłyszała kontynuację historii inspirowanej warszawskim metrem, która od lat zajmuje ważne miejsce w twórczości rapera.

 

„Następna Stacja” wraca po latach

„Następna Stacja” to jeden z najbardziej kultowych utworów Taco Hemingwaya z początków jego kariery. Numer zdobył popularność dzięki charakterystycznemu opisowi podróży warszawskim metrem oraz obserwacjom codziennego życia mieszkańców stolicy.

Nowa zwrotka zachowuje klimat oryginału, ale jednocześnie nawiązuje do współczesnej Warszawy. Taco Hemingway wymienia kolejne stacje metra, komentuje zmieniającą się rzeczywistość i wplata aktualne odniesienia kulturowe oraz społeczne.

Pełny tekst nowej zwrotki

Piękną nocą czerwcową pojechałem na Bemowo
Rano płonął łeb jak cybuch, gdy mijałem Ulrychów
Szum metra w głowie wrogie szepty zagłusza
Cierpię w katuszach znowu, kiedy mijam Księcia Janusza
Wchodzi małe stado niebezpiecznych skurczysynów
Chcę robić wymarsz, przez chwilę nawet kusi Młynów
Lecą lata, a ja wciąż się nie potrafię wydostać
Stacja: Płocka, wchodzi ta szkaradna postać
Co wygląda jakby ktoś mu właśnie zgwałcił ego i bredził o latarniach, gdy mijamy Daszyńskiego
Warszawiaków wyraz twarzy pyta „dokąd tak pędzę?”
Lecz brak czasu na odpowiedź, bo już Rondo ONZ
Następna stacja: Metro Świętokrzyska
Widzę, kto był wczoraj grzeczny, a kto zwęszył kryształ
Komu kieszeń schudła, jakby se wstrzyknęła Ozempic
Ścignie GIF za nazwę leku? Mijam Centrum Kopernik
Wsiadły dziewczyny na stacji Stadion Narodowy
„I jak Taco?” Nie no koncert, kurwa, zawodowy.
Jakże mógłbym nie pozdrowić płci żeńskiej?
To jest dla Was, drogie Panie! Zaraz Dworzec Wileński
Myślę sobie, ten czterowers w sumie może być fancy
To był rym A B B A i wpadłem na to przy Szwedzkiej
Lecą lata, a ja wciąż się nie potrafię wydostać
Stacja: Trocka, wchodzi jakaś ładna postać
Znam ją chyba z Mokotowa, a tu już Targówek
Jak Jędrusik, tylko w bluzie, woła na ratunek
To ciekawa scenka, w sumie sobie może zapiszę
Trochę łatwiej mi się myśli, chyba bo już Zacisze
I tak sobie kminię, gdy mijamy Kondtratowicza
Jak cudownie jest ze świata dookoła pożyczać
A co będzie ze mną dalej, tylko jeden Bóg wie
Żegnam się z Państwem na Bródnie!

