Od czasów wydania „Następnej stacji” przybyło nowych stacji metra więc Taco Hemingway dopisał nową zwrotkę

Taco Hemingway ponownie zaskoczył fanów podczas koncertu na PGE Narodowy. Artysta po 11 latach wrócił do kultowego utworu „Następna Stacja” i zaprezentował zupełnie nową zwrotkę na żywo przed tysiącami słuchaczy.

Premiera nowej zwrotki podczas koncertu na Narodowym

Piątkowy koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym przyniósł fanom wyjątkową niespodziankę. Raper postanowił odświeżyć jeden ze swoich najbardziej rozpoznawalnych numerów, czyli „Następną Stację” z albumu Umowa o dzieło.

Nowa zwrotka wybrzmiała premierowo właśnie podczas występu na stadionie i szybko stała się jednym z najgłośniejszych momentów całego wydarzenia. Publiczność usłyszała kontynuację historii inspirowanej warszawskim metrem, która od lat zajmuje ważne miejsce w twórczości rapera.