Były wokalista Lostprophets odsiadywał wyrok za pedofilię. Został zamordowany w więzieniu. Proces w tej sprawie rozpoczął się od nowa

Proces dotyczący zabójstwa byłego wokalisty zespołu Lostprophets, Iana Watkinsa, został wstrzymany po rozwiązaniu ławy przysięgłych. Sprawa dotyczy śmierci skazanego przestępcy seksualnego, który zmarł w październiku ubiegłego roku w więzieniu HMP Wakefield.

Dwóch osadzonych zostało oskarżonych o morderstwo oraz posiadanie niebezpiecznego narzędzia na terenie zakładu karnego. Obaj mężczyźni nie przyznają się do winy.

Ian Watkins zmarł podczas odbywania wieloletniego wyroku

Ian Watkins miał 48 lat. Był byłym wokalistą popularnego niegdyś zespołu rockowego Lostprophets. W 2013 roku został skazany za liczne przestępstwa seksualne wobec dzieci, w tym próbę gwałtu na niemowlęciu oraz spisek mający na celu wykorzystanie seksualne dziecka.

Muzyk odbywał karę 29 lat pozbawienia wolności oraz dodatkowy okres nadzoru po wyjściu z więzienia. W chwili śmierci przebywał w więzieniu HMP Wakefield, znanym z osadzania szczególnie niebezpiecznych przestępców.

Oskarżeni o zabójstwo więźniowie stanęli przed sądem

W związku ze śmiercią Iana Watkinsa zatrzymano dwóch więźniów: Rico Gedela oraz Samuela Dodswortha. Prokuratura twierdzi, że Rico Gedel miał zaatakować Watkinsa improwizowanym nożem, zadając ciosy w głowę i szyję.

Według śledczych Samuel Dodsworth miał pomóc w ukryciu narzędzia zbrodni poprzez owinięcie go w papier i wyrzucenie do kosza. Obrona zaprzecza tym oskarżeniom, a Dodsworth utrzymuje, że działał w panice i nie uczestniczył w ataku.

Sędzia zdecydował o ponownym procesie

Podczas rozprawy w Leeds Crown Court sędzia poinformował o rozwiązaniu ławy przysięgłych i konieczności przeprowadzenia procesu od nowa. Jak przekazano w sądzie, ponowna rozprawa ma rozpocząć się w lutym przyszłego roku.

Decyzja oznacza kolejne opóźnienie w jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych związanych z brytyjskim systemem więziennictwa.

Wcześniejsze ataki na Iana Watkinsa w więzieniu

Nie był to pierwszy brutalny incydent z udziałem byłego muzyka. W 2023 roku Ian Watkins został zaatakowany przez innych więźniów, którzy zadali mu ciosy ostrym narzędziem i wzięli go jako zakładnika.

Brytyjskie media informowały wówczas, że atak miał być związany z długiem narkotykowym. Watkins został wtedy uratowany przez funkcjonariuszy więziennych i przewieziony do szpitala.

Sprawa nadal budzi ogromne emocje

Śmierć Iana Watkinsa oraz proces dotyczący jego zabójstwa wywołują ogromne zainteresowanie mediów w Wielkiej Brytanii. Były wokalista Lostprophets od lat pozostawał jedną z najbardziej znienawidzonych postaci brytyjskiej sceny muzycznej po ujawnieniu skali jego przestępstw seksualnych.

Ponowny proces ma wyjaśnić okoliczności śmierci Iana Watkinsa oraz odpowiedzialność oskarżonych więźniów.

