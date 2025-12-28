Zmarła ikona francuskiego kina. Nie żyje Brigitte Bardot

Francuska aktorka i piosenkarka Brigitte Bardot zmarła w wieku 91 lat. Informację podała Fundacja Brigitte Bardot. Nie ujawniono przyczyny śmierci.

Kariera Brigitte Bardot – ikona lat 60.

Brigitte Bardot zdobyła światową sławę w 1956 roku dzięki filmowi I Bóg stworzył kobietę (Et Dieu… créa la femme), wyreżyserowanemu przez jej ówczesnego męża Rogera Vadima. Film uczynił z niej ikonę kina i symbol rewolucji seksualnej lat 60. W kolejnych latach występowała w francuskich klasykach, m.in. w Prawdzie Henri-Georgesa Clouzota czy Gardzieniu Jean-Luca Godarda, a także w hollywoodzkich produkcjach, takich jak Viva Maria! i western Shalako.

Działalność muzyczna i współpraca z Serge’em Gainsbourgiem

W 1963 roku Brigitte Bardot wydała debiutancki album Brigitte Bardot Sings, na którym znalazły się utwory francuskich muzyków. Współpracowała m.in. z Serge’em Gainsbourgiem, którego poprosiła o napisanie utworu miłosnego. Gainsbourg później nagrał piosenkę Je t’aime… moi non plus z Jane Birkin, ale wersja z Bardot została wydana dopiero po latach.

Fundacja Brigitte Bardot i działalność na rzecz zwierząt

Po zakończeniu kariery aktorskiej w 1973 roku Bardot poświęciła się działalności społecznej. W 1986 roku założyła Fundację Brigitte Bardot, angażując się w ochronę zwierząt. Była aktywną działaczką w sprawach praw zwierząt i brała udział w protestach m.in. przeciwko polowaniom na foki.

Kontrowersje i życie prywatne

W późniejszych latach Brigitte Bardot była kilkakrotnie karana przez francuskie sądy za „podżeganie do nienawiści rasowej”. Była również krytykowana za swoje kontrowersyjne wypowiedzi dotyczące ruchu #MeToo. Jej wpływ na kulturę i popkulturę pozostaje jednak niepodważalny.