zdunekk prezentuje nowy singiel „woda sodowa” – mocny głos młodego pokolenia hip-hopu

zdunekk wraca z nowym singlem „woda sodowa”, w którym po raz kolejny pokazuje, że swobodnie porusza się po różnych rapowych estetykach. Produkcja Skibovicza i Liwiego stawia na nowoczesne brzmienie, podkreślające technikę, pewność siebie i charakterystyczny styl artystki.

„woda sodowa” – komentarz do presji i rywalizacji

Numer „woda sodowa” jest kolejnym etapem w drodze do debiutanckiego albumu zdunekk, planowanego na 2026 rok. Utwór balansuje między luzem a pewnością siebie, jednocześnie będąc komentarzem do presji widoczności, ambicji i rywalizacji. Tekst pokazuje realia młodego pokolenia, w którym pozorny sukces i chwilowa rozpoznawalność mogą zakrzywiać rzeczywistość.

„woda sodowa” to numer, który pokazuje, jak młode artystki radzą sobie z oczekiwaniami branży i presją społeczną – jednocześnie nie tracąc własnego stylu i autentyczności.

Zdunekk – wszechstronna artystka młodego pokolenia

zdunekk to raperka, wokalistka i songwriterka z Warszawy, finalistka pierwszej edycji programu „Rap Generation” na Amazon Prime. W swojej twórczości zręcznie łączy nowoczesne, trapowe brzmienia z melodyjnymi wokalami i bezkompromisowymi tekstami.

Jej poprzednie single, takie jak braggowa „boeira”, sentymentalna „Gigi & Bella”, eksperymentalny „furby” z Sentino czy emocjonalny „na sercu lód” stworzony z SHDØW’em, udowodniły wszechstronność artystki i ugruntowały jej pozycję jako jednej z najbardziej obiecujących postaci młodego pokolenia w polskiej muzyce miejskiej.

Zdunekk konsekwentnie rozwija własny styl

Singiel „woda sodowa” pokazuje, że zdunekk konsekwentnie rozwija własny styl i coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność na polskiej scenie hip-hopowej. Artystka nie ucieka od rapowych korzeni, jednocześnie nadając im współczesny, unikatowy charakter.