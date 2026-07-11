zdunekk prezentuje debiutancki album „kk”. To mocne zamknięcie pierwszego etapu kariery

zdunekk oficjalnie zaprezentowała swój debiutancki album „kk”, który stanowi zwieńczenie pierwszego, w pełni autorskiego etapu jej muzycznej kariery. Na wydawnictwo składa się dziesięć utworów pokazujących różnorodność artystki – od mocnego trapu, przez emocjonalny pop-rap, aż po taneczne, klubowe brzmienia. Premiera albumu zbiegła się z kolejnym sukcesem wokalistki, która ponownie znalazła się na okładce playlisty „Hip-Hop Alert” w serwisie Spotify.

„Szpilkki” – nowy singiel i teledysk

W dniu premiery albumu ukazał się również singiel „szpilkki”, któremu towarzyszy teledysk utrzymany w bokserskim klimacie. Klip został zrealizowany na sali treningowej z udziałem dziewczyn trenujących boks, podkreślając siłę, determinację i niezależność przekazu.

Sam utwór to dynamiczna propozycja oparta na szybkim flow i nowoczesnej produkcji autorstwa Gory. Tekst porusza temat dominacji, lojalności wobec własnej ekipy oraz stanowczej odpowiedzi na krytykę i hejt.

Muzyczna różnorodność i znakomici producenci

Album „kk” otwiera tytułowy utwór wyprodukowany przez Gorę, który stanowi pewny siebie manifest i zapowiedź całego wydawnictwa. Wśród najciekawszych kompozycji znalazło się także „na sercu lód” – najbardziej osobisty utwór w dotychczasowej twórczości zdunekk. Za jego produkcję odpowiada SHDØW, producent współpracujący między innymi z Kanye Westem.

Na płycie nie zabrakło również głośnych współprac. Utwór „furby” powstał z udziałem Sentino, tworząc jeden z najbardziej zaskakujących duetów na polskiej scenie rapowej. Jednocześnie artystka konsekwentnie stawia na współpracę z młodymi producentami, budując własne, rozpoznawalne brzmienie.

zdunekk coraz mocniej zaznacza swoją pozycję na polskiej scenie

W ostatnich miesiącach single promujące album, takie jak „woda sodowa” i „boeira”, regularnie trafiały na okładki playlisty „Hip-Hop Alert”, potwierdzając rosnącą popularność artystki.

Rozwój zdunekk został również doceniony nominacjami do nagród Popkillery 2026 w kategoriach Raperka Roku oraz Odkrycie Roku, co tylko umacnia jej pozycję wśród najciekawszych przedstawicielek młodego pokolenia polskiej muzyki miejskiej.

Kim jest zdunekk?

zdunekk to raperka i wokalistka pochodząca z Warszawy. Szerszej publiczności dała się poznać jako finalistka pierwszej edycji programu „Rap Generation”. W swojej twórczości łączy nowoczesne trapowe produkcje z melodyjnymi wokalami, tworząc charakterystyczny styl, który wyróżnia ją na polskiej scenie muzycznej.

Debiutancki album „kk”, wydany przez Warner Music Poland, miał premierę 10 lipca 2026 roku i potwierdza, że zdunekk należy do grona najbardziej obiecujących artystek młodego pokolenia.