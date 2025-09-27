Zamordowana dziewczyna D4vd widziana na nagraniu z kamer bezpieczeństwa tuż przed zaginięciem

fot. mat. pras.
Celeste Rivas, nastolatka z Lake Elsinore w Kalifornii, wielokrotnie uciekała z domu w 2024 roku. Udało się uchwycić jej wideo z kamery bezpieczeństwa tuż po godzinie 7 rano 19 marca 2024 roku, w pobliżu sklepu monopolowego niedaleko jej domu. Na nagraniu widać osobę w czarnej bluzie z kapturem i białych spodniach, którą rodzina zidentyfikowała jako Celeste.
Nagranie pokazuje ostatni moment przed zniknięciem
Kolejny kąt kamery ukazuje Rivas, jak biegnie zanim znika z kadru. Właściciel sklepu, Elie Naddaf, przekazał nagranie rodzinie w nadziei, że pomoże w jej odnalezieniu. Była to druga ucieczka Celeste w tym roku; wcześniej w styczniu 2024 roku policja odnalazła ją w Hollywood i odwiozła do domu rodzinnego.
Tło rodzinne i dotychczasowe zachowanie
Naddaf podkreśla, że Celeste nie była „dziką dziewczyną” i nigdy nie słyszał o problemach w domu. Jednak źródła policyjne informowały, że nastolatka uciekała z powodu trudnej sytuacji rodzinnej. Celeste często odwiedzała sklep, kupując napoje, chipsy i gumę.
Śledztwo w sprawie zaginięcia
Policja nadal bada okoliczności zaginięcia Celeste oraz jej powiązanie z D4vd, piosenkarzem, którego samochód był później miejscem znalezienia ciała dziewczynki. Uzyskano zdjęcia D4vd, który w pewnym momencie był mniej niż milę od domu Rivas w Lake Elsinore.
Były nauczyciel Celeste poinformował uczniów, że nastolatka zniknęła po nawiązaniu kontaktu z D4vd w mediach społecznościowych na początku 2024 roku, jednak wcześniej policja odnalazła ją w Hollywood i oddała rodzinie, zanim uciekła ponownie.