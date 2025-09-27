Zamordowana dziewczyna D4vd widziana na nagraniu z kamer bezpieczeństwa tuż przed zaginięciem

fot. mat. pras.

Celeste Rivas, nastolatka z Lake Elsinore w Kalifornii, wielokrotnie uciekała z domu w 2024 roku. Udało się uchwycić jej wideo z kamery bezpieczeństwa tuż po godzinie 7 rano 19 marca 2024 roku, w pobliżu sklepu monopolowego niedaleko jej domu. Na nagraniu widać osobę w czarnej bluzie z kapturem i białych spodniach, którą rodzina zidentyfikowała jako Celeste.

Nagranie pokazuje ostatni moment przed zniknięciem

Kolejny kąt kamery ukazuje Rivas, jak biegnie zanim znika z kadru. Właściciel sklepu, Elie Naddaf, przekazał nagranie rodzinie w nadziei, że pomoże w jej odnalezieniu. Była to druga ucieczka Celeste w tym roku; wcześniej w styczniu 2024 roku policja odnalazła ją w Hollywood i odwiozła do domu rodzinnego.