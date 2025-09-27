Szukaj
CGM

Zamordowana dziewczyna D4vd widziana na nagraniu z kamer bezpieczeństwa tuż przed zaginięciem

Ostatnie ujęcia Celeste przed zniknięciem z domu

2025.09.27

opublikował:

Zamordowana dziewczyna D4vd widziana na nagraniu z kamer bezpieczeństwa tuż przed zaginięciem

fot. mat. pras.

Celeste Rivas, nastolatka z Lake Elsinore w Kalifornii, wielokrotnie uciekała z domu w 2024 roku. Udało się uchwycić jej wideo z kamery bezpieczeństwa tuż po godzinie 7 rano 19 marca 2024 roku, w pobliżu sklepu monopolowego niedaleko jej domu. Na nagraniu widać osobę w czarnej bluzie z kapturem i białych spodniach, którą rodzina zidentyfikowała jako Celeste.

Nagranie pokazuje ostatni moment przed zniknięciem

Kolejny kąt kamery ukazuje Rivas, jak biegnie zanim znika z kadru. Właściciel sklepu, Elie Naddaf, przekazał nagranie rodzinie w nadziei, że pomoże w jej odnalezieniu. Była to druga ucieczka Celeste w tym roku; wcześniej w styczniu 2024 roku policja odnalazła ją w Hollywood i odwiozła do domu rodzinnego.

 

Tło rodzinne i dotychczasowe zachowanie

Naddaf podkreśla, że Celeste nie była „dziką dziewczyną” i nigdy nie słyszał o problemach w domu. Jednak źródła policyjne informowały, że nastolatka uciekała z powodu trudnej sytuacji rodzinnej. Celeste często odwiedzała sklep, kupując napoje, chipsy i gumę.

Śledztwo w sprawie zaginięcia

Policja nadal bada okoliczności zaginięcia Celeste oraz jej powiązanie z D4vd, piosenkarzem, którego samochód był później miejscem znalezienia ciała dziewczynki. Uzyskano zdjęcia D4vd, który w pewnym momencie był mniej niż milę od domu Rivas w Lake Elsinore.

Były nauczyciel Celeste poinformował uczniów, że nastolatka zniknęła po nawiązaniu kontaktu z D4vd w mediach społecznościowych na początku 2024 roku, jednak wcześniej policja odnalazła ją w Hollywood i oddała rodzinie, zanim uciekła ponownie.

Tagi


Popularne newsy

Wokalistka Blue Cafe rozstała się z mężem, a potem zdissowała go w piosence
NEWS

Wokalistka Blue Cafe rozstała się z mężem, a potem zdissowała go w piosence

Oliwka Brazil: „Musiałam urodzić lame raperki, donosiłam ciążę”
NEWS

Oliwka Brazil: „Musiałam urodzić lame raperki, donosiłam ciążę”

Afera z kiss cam Coldplay to istna telenowela. Mąż kochanki CEO Astromera także był na tym koncercie… z kochanką
NEWS

Afera z kiss cam Coldplay to istna telenowela. Mąż kochanki CEO Astromera także był na tym koncercie… z kochanką

Matka Justina Biebera opublikowała modlitwę za syna. „Duchu Święty, otocz go prawdą, światłem i ochroną”
NEWS

Matka Justina Biebera opublikowała modlitwę za syna. „Duchu Święty, otocz go prawdą, światłem i ochroną”

Jak wyglądałaby Polska, gdyby rządzili nią Avi i Kaz Bałagane?
NEWS

Jak wyglądałaby Polska, gdyby rządzili nią Avi i Kaz Bałagane?

Julia Wieniawa w bardzo odważnym klipie do „Skoków w bok”. Premiera albumu „Światłocienie”
NEWS

Julia Wieniawa w bardzo odważnym klipie do „Skoków w bok”. Premiera albumu „Światłocienie”

„Pokolorowana wódka w plastikowych kubkach, tak leci, leci mój life” – Szpaku i Mata w nowym singlu Deemza
NEWS

„Pokolorowana wódka w plastikowych kubkach, tak leci, leci mój life” – Szpaku i Mata w nowym singlu Deemza

Polecane

CGM
Gang Albanii wróci na scenę? Popek: „Pogodziłem się z Robertem M”

Gang Albanii wróci na scenę? Popek: „Pogodziłem się z Robertem M ...

Czy scena jest gotowa na kolejną "P***ę nad głową"?

3 minuty temu

CGM
Ne-Yo otwarcie o swoim poliamorycznym życiu z czterema partnerkami

Ne-Yo otwarcie o swoim poliamorycznym życiu z czterema partnerkami

Jak wygląda codzienność w poliamorii

3 godziny temu

CGM
Metro Boomin uniewinniony w sprawie oskarżeń o napaść seksualną

Metro Boomin uniewinniony w sprawie oskarżeń o napaść seksualną

Kontrowersje wokół zarzutów

3 godziny temu

CGM
Paul Gallagher, brat Liam i Noela Gallaghera, zaprzecza zarzutom gwałtu i napaści seksualnej

Paul Gallagher, brat Liam i Noela Gallaghera, zaprzecza zarzutom gwałt ...

Paul Gallagher nie przyznaje się do winy

3 godziny temu

CGM
Björk dołącza do kampanii „No Music For Genocide” i usuwa katalog muzyczny z serwisów streamingowych w Izraelu

Björk dołącza do kampanii „No Music For Genocide” i usuwa katalog muzy ...

Ponad 400 artystów w ramach kulturalnego bojkotu

3 godziny temu

CGM
Dawid Podsiadło zaskoczył fanów ZORZY. Wśród „Trochę Innych Prezentów” wyjazd na Islandię i udział w kameralnym koncercie artysty

Dawid Podsiadło zaskoczył fanów ZORZY. Wśród „Trochę Innych Pre ...

TIPy zamienione na wyjątkowe nagrody

4 godziny temu