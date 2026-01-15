CGM

Zalia została prezenterką radiową. Wokalistka poprowadzi autorską audycję

Nowy program Zalii będzie miał charakter lifestylowo-muzyczny

2026.01.15

Zalia została prezenterką radiową. Wokalistka poprowadzi autorską audycję

fot. mat. pras.

Zalia, jedna z najpopularniejszych młodych artystek polskiej sceny muzycznej, rozpoczyna kolejny etap kariery. Wokalistka została prezenterką Radia ESKA i już od najbliższej niedzieli poprowadzi autorską audycję „Rozmowy od serca”.

Zalia poprowadzi własny program w Radiu ESKA

Nowy program Zalii będzie miał charakter lifestylowo-muzyczny. Każdy odcinek zostanie poświęcony innemu tematowi, a premierowa audycja skupi się na postanowieniach noworocznych. Współprowadzącą programu będzie prezenterka Radia ESKA Ola Kot.

Audycja „Rozmowy od serca” będzie emitowana w każdą niedzielę o godzinie 16:00. Po emisji program trafi również do sieci – w formie podcastu oraz materiałów wideo na YouTube.

Kim jest Zalia? Julia Zarzecka i jej muzyczna droga

Zalia, czyli Julia Zarzecka, zadebiutowała na szeroką skalę w 2022 roku albumem „Kocham i tęsknię”. Płyta przyniosła jej nominację do nagrody Fryderyk w kategorii Fonograficzny Debiut Roku i zapoczątkowała dynamiczny rozwój kariery.

Od samego początku artystka była określana jako jedna z najbardziej obiecujących postaci polskiego popu.

Album „Serce” przyniósł jej największą popularność

Prawdziwym przełomem okazał się drugi album Zalii – „Serce”, wydany w 2025 roku. Utwory „Diament”, „My” oraz „Znowu sam” szybko zdobyły popularność w radiach i serwisach streamingowych.

Dzięki tym sukcesom Zalia umocniła swoją pozycję wśród najważniejszych młodych wokalistek w Polsce.

Głośne współprace i radiowe sukcesy

Na koncie artystki znalazły się także znane kolaboracje. Zalia nagrała utwory m.in. z Margaret oraz Sarą James. Dużym sukcesem okazał się również singiel „Dopóki się nie znudzisz”, stworzony wspólnie z MIÜ, który trafił na 1. miejsce listy „Gorąca 100 Radia ESKA”.

 

