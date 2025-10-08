Szukaj
CGM

Zaczynała w klipach Donatana, potem śpiewała i brała udział we freakfightach. Zusje otworzyła właśnie cukiernię w Polsce

Od kariery w Rosji do własnego biznesu w Polsce

2025.10.08

opublikował:

Zaczynała w klipach Donatana, potem śpiewała i brała udział we freakfightach. Zusje otworzyła właśnie cukiernię w Polsce

Zusje, znana influencerka i piosenkarka, od lat wzbudza zainteresowanie w polskich i zagranicznych mediach. Choć od pewnego czasu rozwija swoją karierę w Rosji, gdzie pojawia się w programach telewizyjnych i projektach muzycznych, nie zapomina o swoich polskich fanach. Teraz postanowiła zainwestować w zupełnie nowy biznes – cukiernię „Niebo”, która otworzyła swoje drzwi w Gdańsku.

Cukiernia „Niebo” – nowy projekt Zusje w Gdańsku

Nowy lokal Zusje znajduje się przy ulicy Szafarnia 6 w Gdańsku i już przyciąga uwagę mieszkańców oraz turystów. Cukiernia „Niebo” reklamuje się jako „Najpiękniejsza cukiernia Rzeczypospolitej” – eleganckie wnętrza, przytulny klimat i oferta słodkości mają sprawić, że każdy gość poczuje się wyjątkowo.

Otwarcie cukierni to nie tylko kolejny biznesowy Zusje, ale także dowód na to, że influencerzy coraz chętniej inwestują w realne przedsięwzięcia, wychodząc poza świat internetu.

Zusje łączy karierę międzynarodową z działalnością w Polsce

Choć Zusje zdobyła dużą popularność w Rosji, gdzie regularnie występuje w telewizji i buduje swoją markę osobistą, to właśnie w Polsce postanowiła rozpocząć działalność stacjonarną. Cukiernia „Niebo” to dla niej sposób na połączenie pasji, estetyki i biznesu.

To także dowód na rosnący trend wśród influencerów, którzy chcą łączyć działalność w mediach społecznościowych z własnymi markami i lokalnymi inwestycjami.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by (@zusjeofficial)

 

Tagi


Popularne newsy

AdMa zakończyła współpracę z agencją ghostwriterską Ghost Time Tomba
NEWS

AdMa zakończyła współpracę z agencją ghostwriterską Ghost Time Tomba

Friz i Wersow ujawnili ile kosztował ich ślub. Suma zwaliła z nóg nawet Kubę Wojewódzkiego
NEWS

Friz i Wersow ujawnili ile kosztował ich ślub. Suma zwaliła z nóg nawet Kubę Wojewódzkiego

Quebonafide ostro reaguje na obelgi 17-letniego piłkarza: „Jak się odzywasz, śmieciu jeb**y!”
NEWS

Quebonafide ostro reaguje na obelgi 17-letniego piłkarza: „Jak się odzywasz, śmieciu jeb**y!”

Krzysztof Kozak ocenia beef Tede vs Ten Typ Mes. „Niektóre osoby są wyalienowane i mają swój świat.”
NEWS

Krzysztof Kozak ocenia beef Tede vs Ten Typ Mes. „Niektóre osoby są wyalienowane i mają swój świat.”

Bonus BGC w szpitalu: „Dostałem tak mocnego ataku nerwicy lękowej, że miałem problem z oddychaniem”
NEWS

Bonus BGC w szpitalu: „Dostałem tak mocnego ataku nerwicy lękowej, że miałem problem z oddychaniem”

Lionel Richie zdradza, że Michael Jackson miał ksywkę „śmierdzący”. Gwiazdor miał mieć luźne podejście do higieny
NEWS

Lionel Richie zdradza, że Michael Jackson miał ksywkę „śmierdzący”. Gwiazdor miał mieć luźne podejście do higieny

Tribute to Joka: Kazik i polscy raperzy oddadzą hołd zmarłej legendzie
NEWS

Tribute to Joka: Kazik i polscy raperzy oddadzą hołd zmarłej legendzie

Polecane

CGM
Donald Trump nie zna Bad Bunny’ego? Były prezydent zaskoczył odpowiedzią na pytanie o Super Bowl Halftime Show

Donald Trump nie zna Bad Bunny’ego? Były prezydent zaskoczył odpowiedz ...

"Nie wiem, dlaczego to robią"

30 minut temu

CGM
Siostra Dolly Parton prosi fanów o modlitwę. Legendarna wokalistka zmaga się z problemami zdrowotnymi

Siostra Dolly Parton prosi fanów o modlitwę. Legendarna wokalistka zma ...

Freida Parton apeluje do fanów o wsparcie duchowe dla 79-letniej wokalitki

1 godzinę temu

CGM
Sophie Ellis-Bextor krytykuje transofobię: „Pride jest obecnie absolutną koniecznością polityczną”

Sophie Ellis-Bextor krytykuje transofobię: „Pride jest obecnie absolut ...

Artystka podkreśliła, jak problem ten nasila się w mediach społecznościowych

1 godzinę temu

CGM
Logic ostro zrugał fana: „Czy ty skurwy***ie, piszesz smsa w momencie, gdy ja daje z siebie wszystko?”

Logic ostro zrugał fana: „Czy ty skurwy***ie, piszesz smsa w mom ...

Incydent na koncercie Logica w Red Rocks Amphitheatre

2 godziny temu

CGM
Wokalista Maroon 5 sprzedał luksusową rezydencję za blisko 230 milionów złotych

Wokalista Maroon 5 sprzedał luksusową rezydencję za blisko 230 milionó ...

Adam Levine i Behati Prinsloo sprzedają posiadłość w Montecito

2 godziny temu

CGM
Yungblud broni Taylor Swift w podcaście Billa Mahera

Yungblud broni Taylor Swift w podcaście Billa Mahera

„Kocham ją całym sercem!”

2 godziny temu