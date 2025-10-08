Zaczynała w klipach Donatana, potem śpiewała i brała udział we freakfightach. Zusje otworzyła właśnie cukiernię w Polsce

Zusje, znana influencerka i piosenkarka, od lat wzbudza zainteresowanie w polskich i zagranicznych mediach. Choć od pewnego czasu rozwija swoją karierę w Rosji, gdzie pojawia się w programach telewizyjnych i projektach muzycznych, nie zapomina o swoich polskich fanach. Teraz postanowiła zainwestować w zupełnie nowy biznes – cukiernię „Niebo”, która otworzyła swoje drzwi w Gdańsku.

Cukiernia „Niebo” – nowy projekt Zusje w Gdańsku

Nowy lokal Zusje znajduje się przy ulicy Szafarnia 6 w Gdańsku i już przyciąga uwagę mieszkańców oraz turystów. Cukiernia „Niebo” reklamuje się jako „Najpiękniejsza cukiernia Rzeczypospolitej” – eleganckie wnętrza, przytulny klimat i oferta słodkości mają sprawić, że każdy gość poczuje się wyjątkowo.

Otwarcie cukierni to nie tylko kolejny biznesowy Zusje, ale także dowód na to, że influencerzy coraz chętniej inwestują w realne przedsięwzięcia, wychodząc poza świat internetu.

Zusje łączy karierę międzynarodową z działalnością w Polsce

Choć Zusje zdobyła dużą popularność w Rosji, gdzie regularnie występuje w telewizji i buduje swoją markę osobistą, to właśnie w Polsce postanowiła rozpocząć działalność stacjonarną. Cukiernia „Niebo” to dla niej sposób na połączenie pasji, estetyki i biznesu.

To także dowód na rosnący trend wśród influencerów, którzy chcą łączyć działalność w mediach społecznościowych z własnymi markami i lokalnymi inwestycjami.