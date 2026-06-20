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Żabson z milionem na Instagramie. „Nigdy bym nie pomyślał, że kiedyś tyle osób będzie obserwować mnie i moje ruchy”

Żabson świętuje ważny sukces w mediach społecznościowych

2026.06.20

opublikował:

Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Żabson może pochwalić się kolejnym ważnym osiągnięciem w swojej karierze. Popularny raper przekroczył granicę miliona obserwujących na Instagramie, dołączając do grona najpopularniejszych polskich artystów w mediach społecznościowych takich jak Quebo, Kizo, Malik Montana czy Bedoes.

Z tej okazji muzyk opublikował specjalny wpis, w którym podziękował swoim fanom za wieloletnie wsparcie i zaangażowanie. Artysta podkreślił, że sukces nie byłby możliwy bez społeczności, która od lat śledzi jego działalność.

Wzruszające podziękowania dla fanów

W opublikowanym wpisie Żabson przyznał, że nigdy nie przypuszczał, iż jego profil będzie obserwowany przez tak dużą liczbę osób. Raper zaznaczył, że wsparcie fanów odegrało kluczową rolę w jego drodze do sukcesu.

Artysta podziękował wszystkim obserwatorom za każdą formę wsparcia, podkreślając, że każdy z nich dołożył swoją „cegiełkę” do osiągnięcia tego imponującego wyniku.

To dopiero początek

Choć milion obserwujących to ogromny sukces, Żabson nie zamierza spoczywać na laurach. W swoim wpisie zapowiedział kolejne projekty i nowe wyzwania, które już znajdują się w planach.

Słowa rapera sugerują, że fani mogą spodziewać się nowych muzycznych przedsięwzięć, koncertów oraz aktywności w mediach społecznościowych. Artysta od lat konsekwentnie rozwija swoją markę i utrzymuje bliski kontakt ze swoimi odbiorcami.

Żabson należy do czołówki polskiego rapu

Żabson od lat jest jednym z najpopularniejszych przedstawicieli polskiej sceny hip-hopowej. Jego utwory regularnie zdobywają miliony odsłon w serwisach streamingowych, a koncerty przyciągają tysiące fanów.

Rosnąca liczba obserwujących na Instagramie pokazuje, że zainteresowanie jego twórczością nie słabnie. Wręcz przeciwnie – raper stale poszerza grono swoich odbiorców i umacnia swoją pozycję w polskim show-biznesie.

 

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A post shared by Żabson (@zabsonziomal)

 

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