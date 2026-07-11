Żabson nazywa Sopot „polskim Miami” i zapowiada wakacyjny numer z Sentino

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl
Żabson uchylił rąbka tajemnicy na temat swojego nadchodzącego mixtape’u. W relacji opublikowanej na Instagramie raper przyznał, że choć fani najbardziej kochają go za trapowe brzmienia, nie zamierza ograniczać się do jednego stylu muzycznego.
Artysta podkreślił, że nowe wydawnictwo będzie zróżnicowane i znajdzie się na nim miejsce zarówno dla mocnych numerów, jak i bardziej letnich, wakacyjnych propozycji.
Nowy singiel inspirowany Sopotem
Żabson zdradził, że jego najnowszy utwór powstał z inspiracji Sopotem, który określił jako swoje ulubione miejsce nad polskim morzem. Raper nazwał nadmorski kurort „polskim Miami” i przyznał, że właśnie dlatego postanowił stworzyć muzyczny hołd dla tego miasta.
Jak wyjaśnił, utwór nawiązuje do wakacyjnej atmosfery oraz wspomnień związanych ze wschodami słońca na sopockiej plaży spędzanymi w gronie przyjaciół.
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Sentino i Hellfield Crackhouse gościnnie u Żabsona
Nowa propozycja Żabsona powstała we współpracy z Sentino oraz Hellfield Crackhouse. Raper nie ukrywa, że jest przekonany o potencjale tej kolaboracji i zaznaczył, że wielu fanów od dawna czekało na wspólny numer w takim składzie.
Według zapowiedzi utwór utrzymany będzie w letnim klimacie i ma szansę stać się jedną z najgłośniejszych premier wakacji.
Fragment utworu już dostępny
Żabson poinformował również, że fragment nowego singla został już udostępniony w serwisie TikTok. Artysta zachęcił fanów do tworzenia materiałów z wykorzystaniem dźwięku, zapowiadając tym samym start promocji nowego utworu.
Premiera wpisuje się w przygotowania do wydania nowego mixtape’u, który – jak zapewnia raper – będzie najbardziej różnorodnym projektem w jego dotychczasowej karierze.