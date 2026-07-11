Żabson nazywa Sopot „polskim Miami” i zapowiada wakacyjny numer z Sentino

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Żabson uchylił rąbka tajemnicy na temat swojego nadchodzącego mixtape’u. W relacji opublikowanej na Instagramie raper przyznał, że choć fani najbardziej kochają go za trapowe brzmienia, nie zamierza ograniczać się do jednego stylu muzycznego.

Artysta podkreślił, że nowe wydawnictwo będzie zróżnicowane i znajdzie się na nim miejsce zarówno dla mocnych numerów, jak i bardziej letnich, wakacyjnych propozycji.

Nowy singiel inspirowany Sopotem

Żabson zdradził, że jego najnowszy utwór powstał z inspiracji Sopotem, który określił jako swoje ulubione miejsce nad polskim morzem. Raper nazwał nadmorski kurort „polskim Miami” i przyznał, że właśnie dlatego postanowił stworzyć muzyczny hołd dla tego miasta.

Jak wyjaśnił, utwór nawiązuje do wakacyjnej atmosfery oraz wspomnień związanych ze wschodami słońca na sopockiej plaży spędzanymi w gronie przyjaciół.