Young Thug zagra koncert w Polsce. Raper wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi

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Raper ogłosił serię koncertów organizowanych przez Young Stoner Life Records, a na mapie tournée znalazła się również Polska. Artysta wystąpi 21 października 2026 roku w Atlas Arenie w Łodzi. Będzie to jego pierwsza solowa trasa koncertowa od 2019 roku.

Young Thug wraca z trasą The New Generation Tour

The New Generation Tour to pierwsza od kilku lat solowa trasa Young Thuga, jednego z najbardziej wpływowych artystów współczesnego hip-hopu. Raper, znany z takich utworów jak „Hot”, „Best Friend”, „Digits” czy „Lifestyle”, od lat wyznacza kierunki rozwoju trapu i nowoczesnego rapu.

Koncert w Łodzi będzie jedynym przystankiem artysty w Polsce i okazją do usłyszenia zarówno największych hitów, jak i nowszego materiału wykonywanego na żywo.

Young Thug w Atlas Arenie w Łodzi – data koncertu

Polski koncert Young Thuga odbędzie się:

Data: 21 października 2026

21 października 2026 Miejsce: Atlas Arena, Łódź

Wydarzenie organizowane jest w ramach światowej trasy Young Stoner Life Records & Young Thug Presents: The New Generation Tour.

Young Thug – sprzedaż biletów

Sprzedaż biletów na koncert została podzielona na kilka etapów:

Przedsprzedaż dla fanów artysty: 15 lipca 2026 (środa), godz. 10:00

15 lipca 2026 (środa), godz. 10:00 Przedsprzedaż Ticketmaster: 16 lipca 2026 (czwartek), godz. 10:00

16 lipca 2026 (czwartek), godz. 10:00 Przedsprzedaż Spotify: 16 lipca 2026 (czwartek), godz. 12:00

16 lipca 2026 (czwartek), godz. 12:00 Sprzedaż ogólna: 17 lipca 2026 (piątek), godz. 10:00

Bilety będą dostępne za pośrednictwem serwisu LiveNation.pl.

Kim jest Young Thug?

Young Thug należy do grona najważniejszych artystów współczesnego hip-hopu. Zdobył wielokrotne platynowe wyróżnienia, a jego twórczość miała ogromny wpływ na rozwój trapu i nowej fali rapu. Współpracował z największymi gwiazdami światowej sceny muzycznej, a jego charakterystyczny styl i eksperymentalne podejście do wokalu sprawiły, że zyskał status jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci gatunku.

Koncert w Atlas Arenie będzie pierwszą okazją od kilku lat, aby zobaczyć Young Thuga na solowej trasie koncertowej.