CGM

Young Thug zagra koncert w Polsce. Raper wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi

Young Thug powraca na światowe sceny z The New Generation Tour

2026.07.13

opublikował:

YoungThug2

foto: mat. pras.

Raper ogłosił serię koncertów organizowanych przez Young Stoner Life Records, a na mapie tournée znalazła się również Polska. Artysta wystąpi 21 października 2026 roku w Atlas Arenie w Łodzi. Będzie to jego pierwsza solowa trasa koncertowa od 2019 roku.

Young Thug wraca z trasą The New Generation Tour

The New Generation Tour to pierwsza od kilku lat solowa trasa Young Thuga, jednego z najbardziej wpływowych artystów współczesnego hip-hopu. Raper, znany z takich utworów jak „Hot”, „Best Friend”, „Digits” czy „Lifestyle”, od lat wyznacza kierunki rozwoju trapu i nowoczesnego rapu.

Koncert w Łodzi będzie jedynym przystankiem artysty w Polsce i okazją do usłyszenia zarówno największych hitów, jak i nowszego materiału wykonywanego na żywo.

Young Thug w Atlas Arenie w Łodzi – data koncertu

Polski koncert Young Thuga odbędzie się:

  • Data: 21 października 2026
  • Miejsce: Atlas Arena, Łódź

Wydarzenie organizowane jest w ramach światowej trasy Young Stoner Life Records & Young Thug Presents: The New Generation Tour.

Young Thug – sprzedaż biletów

Sprzedaż biletów na koncert została podzielona na kilka etapów:

  • Przedsprzedaż dla fanów artysty: 15 lipca 2026 (środa), godz. 10:00
  • Przedsprzedaż Ticketmaster: 16 lipca 2026 (czwartek), godz. 10:00
  • Przedsprzedaż Spotify: 16 lipca 2026 (czwartek), godz. 12:00
  • Sprzedaż ogólna: 17 lipca 2026 (piątek), godz. 10:00

Bilety będą dostępne za pośrednictwem serwisu LiveNation.pl.

Kim jest Young Thug?

Young Thug należy do grona najważniejszych artystów współczesnego hip-hopu. Zdobył wielokrotne platynowe wyróżnienia, a jego twórczość miała ogromny wpływ na rozwój trapu i nowej fali rapu. Współpracował z największymi gwiazdami światowej sceny muzycznej, a jego charakterystyczny styl i eksperymentalne podejście do wokalu sprawiły, że zyskał status jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci gatunku.

Koncert w Atlas Arenie będzie pierwszą okazją od kilku lat, aby zobaczyć Young Thuga na solowej trasie koncertowej.

Tagi


Popularne newsy

Michal Wisniewski Ich Troje
NEWS

Michał Wiśniewski potwierdził związek z Mandaryną. Para wróciła do siebie po 21 latach

Popek Cios
NEWS

Popek i Cios nagrali „patriotyczny” kawałek: „Ukrainiec się odj*bał i zaczyna się impreza, Biedroń biega z chuj*m w dupie, Jezus co ja mówię”

Flow Kingz Feat Lyng - Kygo jo
NEWS

Erling Haaland rapował jako nastolatek. Viralowe nagranie ma już 23 miliony wyświetleń

Drake
NEWS

Conor McGregor przegrał walkę w kilka sekund. Fani za porażkę obwiniają Drake’a

Beyonce JAY-Z The Carters Grammy
NEWS

Beyoncé obcięła włosy Jaya-Z na oczach tysięcy fanów. Później razem wystąpili na scenie

_The Cure Opener 020726 foto @piotr_tarasewicz
NEWS

Niepokojące wieści od The Cure. Simon Gallup musiał zostać zastąpiąny prez swojego syna na trasie

Muran Arab
NEWS

Arab i Muran zmierzą się na specjalnych zasadach. Gala PRIME MMA już w sierpniu

Polecane

CGM
The_Rolling_Stones_C_GROUP_DUVATEEN_0076 sRGB

Keith Richards o współpracy z Mickiem Jaggerem: „To trochę jak m ...

The Rolling Stones nie myślą o końcu kariery

2 godziny temu

CGM
system oznaczania nagrań AI_poziom_1

Branża muzyczna wprowadza oznaczenia AI w muzyce. Nowe etykiety zwięks ...

Światowa branża muzyczna stawia na transparentność

7 godzin temu

CGM
Rihanna savage summer 2026

Rihanna zaskoczyła fanów. Niespodziewany występ u boku Jaya-Z

Finał koncertowej serii "Extra Innings"

7 godzin temu

CGM
Spice Girls

Mel B wspomina najgorszy moment w historii Spice Girls. „To było ...

Geri odeszała z zespołu w dniu urodzin Mel B

8 godzin temu

CGM
Guns N Roses foto taras

Były perkusista Guns N’ Roses o Axlu Rose: „Nie jest ani s ...

Frank Ferrer odszedł z zespołu po blisko 20 latach

10 godzin temu

CGM
Jungle foto Mason Rose

Jungle prezentują nowy singiel „Someday, Somewhere”. &#822 ...

Album "Sunshine" ukaże się w sierpniu

12 godzin temu