Young Thug powraca z nowym hitem. Future gościem w singlu zapowiadającym nowy album

fot. YouTube

Triumfalny powrót Young Thuga. Jego najnowszy singiel „Money On Money”, z gościnnym udziałem Future’a, właśnie ujrzał światło dzienne. Za produkcję premierowego utworu odpowiedzialni są Southside, Wheezy, Beatzbyrrose, Dez Wright oraz 9jay. Singlowi towarzyszy oficjalny teledysk w reżyserii Kaito i Brendana O’Connora.

„Money On Money” zapowiada czwarty solowy album Young Thuga zatytułowany „UY Scuti”, który ma swoją premierę tego lata. Nazwa albumu nawiązuje do UY Scuti, uważanej za największą znaną gwiazdę we Wszechświecie.

Young Thug w 2025 r. w Polsce

Polscy fani będą mieli wyjątkową okazję zobaczyć Young Thuga na żywo już 12 lipca 2025 roku podczas Clout Festival w Warszawie. To zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń hip-hopowych nadchodzącego lata w kraju.

Young Thug to niezaprzeczalna supergwiazda, której nowatorski styl i ogromny wpływ na scenę hip-hopową są powszechnie uznawane. Od swojego dynamicznego debiutu w 2011 roku zdobył liczne prestiżowe nagrody i wyróżnienia, w tym diamentową płytę za gościnny udział w przeboju Camili Cabello „Havana”. Jako założyciel Young Stoner Life Records, wydał wiele cenionych projektów, które umocniły jego pozycję w muzycznym świecie. Jego koncerty na żywo słyną z niesamowitej energii i porywającej atmosfery.