Young Multi największym streamerem na Twitchu w Polsce w 2025 roku

Rekordowe streamy i wysoka oglądalność

2026.01.06

Young Multi nie pozostawił żadnych wątpliwości – 2025 rok należał do niego. Rapujący streamer całkowicie zdominował polskiego Twitcha, osiągając najlepsze wyniki niemal w każdej kluczowej kategorii. Zarówno pod względem oglądalności, jak i popularności, był bezkonkurencyjny.

Rekordowa średnia widzów na polskim Twitchu

W 2025 roku transmisje Young Multiego oglądało średnio 11 577 widzów, co było najwyższym wynikiem w Polsce. Żaden inny streamer nie zbliżył się do tego poziomu regularnej oglądalności. To potwierdza, że jego content nie tylko przyciąga, ale też utrzymuje ogromną i lojalną publiczność.

Największy łączny czas oglądania w kraju

Dominacja Young Multiego była widoczna również w statystyce łącznego czasu oglądania. W ciągu roku jego kanał wygenerował aż 9 927 809 godzin watch time, co dało mu absolutne pierwsze miejsce na polskiej scenie Twitcha. To wynik pokazujący skalę zainteresowania jego streamami oraz częstotliwość i długość transmisji.

Lider pod względem przyrostu obserwujących

2025 rok przyniósł Young Multiemu także największy wzrost liczby obserwujących w Polsce. Jego kanał zyskał 152 658 nowych follow, co jasno pokazuje, że streamer nie tylko utrzymywał fanów, ale regularnie przyciągał nowych widzów.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje również rekord jednoczesnych widzów. Jedna z transmisji Young Multiego przyciągnęła aż 38 755 osób oglądających w tym samym momencie, co dało mu trzecie miejsce w rankingu największych streamów w Polsce w 2025 roku.

Bezapelacyjny numer jeden 2025 roku

Połączenie kariery muzycznej z regularnym streamingiem okazało się dla Young Multiego strzałem w dziesiątkę. Wyniki osiągnięte w 2025 roku jednoznacznie potwierdzają jego status największego streamera na Twitchu w Polsce, a konkurencja może mówić co najwyżej o walce o dalsze miejsca.

