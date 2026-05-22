Powstanie sequel filmu „Michael”. Studio zapowiada nietypową kontynuację historii Michaela Jacksona

Pierwszy film nie pokazał wszystkich kontrowersji wokół Michaela Jacksona

2026.05.22

MichaelJackson774

Twórcy filmu Michael oficjalnie potwierdzili prace nad kontynuacją hitowej biografii Michael Jackson. Co ciekawe, nowa produkcja może nie kontynuować historii w klasyczny, chronologiczny sposób.

Informację przekazał Adam Fogelson, szef działu filmowego Lionsgate, studia odpowiedzialnego za film.

Film „Michael” okazał się gigantycznym sukcesem

Biografia Michaela Jacksona z Jaafar Jackson w roli głównej stała się jednym z największych kinowych hitów ostatnich miesięcy.

Film zarobił już ponad 715 milionów dolarów na całym świecie i pobił wiele rekordów box office’u. Produkcja przedstawiała życie Króla Popu od dzieciństwa aż do szczytu kariery pod koniec lat 80.

Już na końcu filmu pojawił się napis:

„His Story Continues”

To od początku sugerowało, że studio planuje kolejną część historii Michaela Jacksona.

Sequel „Michael” może cofać się i przeskakiwać w czasie

Adam Fogelson zdradził, że twórcy rozważają bardziej nietypową narrację w sequelu.

Jak podkreślił, wiele najważniejszych momentów kariery Michaela Jacksona nie zostało jeszcze pokazanych w pierwszym filmie. Chodzi zarówno o kolejne etapy życia artysty, jak i wydarzenia, które miały miejsce równolegle do historii przedstawionej w oryginalnej produkcji.

Szef Lionsgate zaznaczył również:

„Możemy poruszać się do przodu i do tyłu w opowiadaniu tej historii.”

Oznacza to, że sequel może korzystać z retrospekcji i nielinearnej narracji zamiast klasycznej kontynuacji wydarzeń.

Pierwszy film nie pokazał wszystkich kontrowersji wokół Michaela Jacksona

Pierwsza część filmu skupiała się głównie na muzycznej karierze Michaela Jacksona i drodze do światowej sławy. Produkcja nie poruszała szeroko późniejszych problemów prawnych artysty.

Według zagranicznych mediów wpływ na to miały wcześniejsze ustalenia prawne oraz ograniczenia dotyczące przedstawiania części wydarzeń z życia gwiazdy.

Fani czekają na kolejne rozdziały historii Króla Popu

Informacja o sequelu „Michael” wywołała ogromne zainteresowanie fanów muzyki i kina. Wielu widzów liczy na rozwinięcie historii oraz pokazanie kolejnych etapów kariery jednego z najbardziej wpływowych artystów w historii popkultury.

Michael Jackson do dziś pozostaje ikoną światowej muzyki, a jego twórczość nadal inspiruje kolejne pokolenia artystów.

