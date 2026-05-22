Harry Styles zaskoczył fanów. „Straciłem dziewictwo przy piosence Radiohead"

Harry Styles oddał hołd Thomowi Yorke'owi

2026.05.22

Harry Styles wywołał ogromne poruszenie podczas gali Ivor Novello Awards 2026. Artysta pojawił się niespodziewanie na scenie, aby wręczyć prestiżowe wyróżnienie Thomowi Yorke’owi i wygłosił emocjonalną przemowę o wpływie Radiohead na swoje życie.

Największe zainteresowanie wzbudziło jednak osobiste wyznanie wokalisty. Harry Styles przyznał, że stracił dziewictwo przy utworze „Talk Show Host” zespołu Radiohead.

Podczas 71. edycji Ivor Novello Awards w Londynie Thom Yorke otrzymał prestiżowe wyróżnienie Academy Fellowship za wpływ na brytyjską muzykę i wieloletnią działalność artystyczną.

Harry Styles pojawił się na gali specjalnie po to, aby przedstawić laureata i wygłosić przemowę poświęconą liderowi Radiohead. Wokalista nazwał zespół swoją „ulubioną grupą” i mówił o ogromnym wpływie ich twórczości na własną karierę.

„Straciłem dziewictwo przy intro do Talk Show Host”

Najgłośniejszym fragmentem przemowy było szczere wyznanie artysty dotyczące kultowego utworu Radiohead.

Harry Styles powiedział ze sceny:

„Straciłem dziewictwo przy ‘Talk Show Host’. Straciłem dziewictwo przy intro do ‘Talk Show Host’.”

Słowa wokalisty natychmiast stały się viralem w mediach społecznościowych i błyskawicznie obiegły internet.

Talk Show Host i wpływ Radiohead na Harry’ego Stylesa

W swojej przemowie Harry Styles wielokrotnie podkreślał, jak ważna była dla niego twórczość Radiohead podczas dorastania. Opowiadał, że odkrywał ich muzykę dzięki swojej siostrze i słuchał albumów zespołu jeszcze jako nastolatek.

Artysta przyznał również, że twórczość Thoma Yorke’a ukształtowała jego spojrzenie na sztukę i muzykę:

„Bez ‘Exit Music’ nie byłoby ‘Watermelon Sugar’.”

Styles opisał muzykę Radiohead jako „religijne doświadczenie” i podkreślił, że twórczość Yorke’a pomogła mu lepiej zrozumieć emocje oraz własną wrażliwość.

Harry Styles opowiedział o pierwszym spotkaniu z Thomem Yorke’em

Wokalista wspomniał również swoje pierwsze spotkanie z Thomem Yorke’em w Rzymie. Przyznał, że przez lata obawiał się poznania muzycznego idola, bo bał się rozczarowania.

Ostatecznie lider Radiohead miał zrobić na nim bardzo dobre wrażenie:

„Był ciepły, przyjazny i życzliwy.”

Według Stylesa to spotkanie pozostawiło ogromny ślad i jeszcze bardziej umocniło jego podziw dla artysty.

