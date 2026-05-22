CGM

HELA wraca z nowym singlem. „Wszystko na nic” to intymna opowieść o kończącej się miłości

HELA stawia na emocjonalną szczerość

2026.05.22

opublikował:

Hela Wszytsko na nic 160526 foto @piotr_tarasewicz @cgm.pl-24ok

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

HELA zaprezentowała nowy singiel zatytułowany WSZYSTKO NA NIC. To trzeci singiel artystki, który kontynuuje jej charakterystyczny styl oparty na emocjonalnej szczerości, nostalgii i subtelnym, melancholijnym brzmieniu.

Nowy utwór jest już dostępny we wszystkich najpopularniejszych serwisach streamingowych.

„WSZYSTKO NA NIC” opowiada o miłości, która po prostu wygasła

W swoim najnowszym singlu HELA skupia się na emocjach związanych z relacją, której nie da się już uratować, ale która nie kończy się dramatycznym konfliktem czy wielką awanturą.

„WSZYSTKO NA NIC” to spokojna, nocna historia o wygasającej miłości, niedopowiedzianych rozmowach i codziennych gestach, które pozostają po zakończeniu związku.

Artystka podkreśla, że inspiracją do stworzenia utworu były późne nocne rozmowy, atmosfera domowych afterów oraz emocje związane z ciszą i akceptacją końca relacji.

HELA stawia na emocjonalną szczerość

HELA konsekwentnie buduje własny muzyczny świat oparty na intymnych tekstach i obrazowych emocjach. Jej twórczość wyróżnia się delikatnym klimatem oraz autentycznym podejściem do tematów związanych z relacjami i codziennymi doświadczeniami.

Nowy singiel pokazuje artystkę w bardziej refleksyjnym wydaniu i podkreśla rozwój jej muzycznej wrażliwości.

Nostalgiczne brzmienie i nocny klimat

„WSZYSTKO NA NIC” łączy subtelne, nostalgiczne melodie z minimalistyczną produkcją, tworząc bardzo kameralny klimat. Utwór balansuje pomiędzy melancholią a spokojem, unikając dramatycznych emocjonalnych eksplozji.

To muzyka oparta bardziej na niedopowiedzeniach i atmosferze niż na intensywnym dramatyzmie.

HELA rozwija własny styl na polskiej scenie alternatywnej

Kolejne premiery HELI pokazują, że artystka konsekwentnie rozwija własne brzmienie i umacnia swoją pozycję na polskiej scenie alternatywnego popu.

„WSZYSTKO NA NIC” może szczególnie trafić do słuchaczy ceniących emocjonalne teksty, nocny klimat i bardziej intymne oblicze współczesnej muzyki.

Tagi


Popularne newsy

Bedoes 2115
NEWS

Właśnie miała ruszyć duża kampania reklamowa z Bedoesem. Firma, z która pracuej raper zamieniła ją na kampanię promującą fundację Cancer Fighters

Metallica Chorzow B. Murray
NEWS

Metallica zagrała utwór Perfectu w Chorzowie. Zbigniew Hołdys zachwycony

Ten Typ Mes God Bless
NEWS

Ten Typ Mes ma beef z Biedronką. Raper i jego fani uważają, że dyskont skopiował jego głos. Biedronka odpowiada

Kim scott 2026
NEWS

Do sieci trafiło nagranie z zatrzymania byłej żony Eminema. Kim Scott zalała się łzami po tym, jak założono jej kajdanki

Jessica Kusz Dominika Rybak
NEWS

Siostra Alberto i Josefa Bratana zawalczy na gali Fight Mode. Jej przeciwniczką będzie uczestniczka „Królowych przetrwania”

RYSY, 24.11.2023
NEWS

Fejká, RYSY, Gooral i Spięty w Walcowni Cynku – nowy festiwal w Katowicach

Britney Spears
NEWS

Nagranie z zatrzymnia Britney Spears trafiło do sieci. Gwiazda oblała test trzeźwości i zaprosiła funkcjonariuszy na lasagnie i do basenu

Polecane

CGM
_Lola Young From Down Here Final Artwork 3000x3000

Lola Young wraca z nowym singlem „From Down Here”. Artystk ...

James Blake współtwórcą nowego singla

41 minut temu

CGM
MichaelJackson774

Powstanie sequel filmu „Michael”. Studio zapowiada nietypo ...

Pierwszy film nie pokazał wszystkich kontrowersji wokół Michaela Jacksona

46 minut temu

CGM
Harry Styles 2026 ig

Harry Styles zaskoczył fanów. „Straciłem dziewictwo przy piosenc ...

Harry Styles oddał hołd Thomowi Yorke’owi

48 minut temu

CGM
Ten Typ Mes God Bless

Ten Typ Mes ma beef z Biedronką. Raper i jego fani uważają, że dyskont ...

Reklama Biedronki wywołała burzę w sieci

5 godzin temu

CGM
Britney Spears

Nagranie z zatrzymnia Britney Spears trafiło do sieci. Gwiazda oblała ...

Britney Spears miała długo nie zatrzymywać samochodu

7 godzin temu

CGM
mata 2025 sorry

Mata publikuje nowy teledysk i twierdzi, że bierze cztery miliony za u ...

Fani analizują wers Maty o reklamach

13 godzin temu