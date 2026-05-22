Lola Young wraca z nowym singlem „From Down Here”. Artystka otwiera nowy rozdział kariery

Lola Young zaprezentowała nowy singiel zatytułowany From Down Here. To pierwsza premierowa muzyka artystki od czasu ogromnego sukcesu albumu „I’m Only F**king Myself” oraz światowego hitu „Messy”, który przyniósł jej nagrodę GRAMMY.

Nowy utwór powstał we współpracy z James Blake i zapowiada kolejny etap w twórczości jednej z najgłośniejszych młodych gwiazd brytyjskiej sceny muzycznej.

„From Down Here” zapowiada bardziej emocjonalne brzmienie

Według Loli Young nowy singiel symbolicznie zamyka etap związany z poprzednim albumem i jednocześnie otwiera nowy rozdział jej kariery.

„From Down Here” łączy emocjonalny pop z melancholijnym klimatem oraz bardziej intymnym i odważnym brzmieniem. Utwór balansuje pomiędzy radością, bólem, tęsknotą i momentami wewnętrznej refleksji.

Artystka zdradziła, że inspiracja do stworzenia numeru pojawiła się tuż po gali GRAMMY:

„Dzień po gali GRAMMY poczułam ogromny przypływ inspiracji, więc weszłam do studia z niesamowitym Jamesem Blake’em i stworzyliśmy ten utwór.”

James Blake współtwórcą nowego singla

Współpraca z Jamesem Blake’em wzbudziła duże zainteresowanie fanów muzyki alternatywnej i nowoczesnego popu. Producent od lat słynie z minimalistycznego, emocjonalnego stylu i współpracy z największymi artystami światowej sceny.

Połączenie charakterystycznego wokalu Loli Young z klimatyczną produkcją Blake’a ma być jednym z najważniejszych muzycznych duetów tego roku.

Sukces „Messy” wyniósł Lolę Young do światowego mainstreamu

Ostatnie miesiące były dla Loli Young przełomowe. Jej singiel Messy stał się globalnym hitem i przyniósł wokalistce ogromną popularność.

Utwór:

zdobył nagrodę GRAMMY,

osiągnął 14. miejsce na liście Billboard Hot 100,

trafił na szczyt Billboard US Pop Airplay,

przez cztery tygodnie był numerem 1 brytyjskiej listy Official Singles Chart,

przekroczył miliard odtworzeń w Spotify.

Dzięki sukcesowi „Messy” Lola Young została uznana za jedną z najciekawszych nowych postaci współczesnego popu.

Lola Young rusza w trasę koncertową

Już w przyszłym miesiącu artystka wróci na scenę z serią wyprzedanych koncertów w Wielkiej Brytanii. Trasa obejmie występy m.in. w:

Londynie,

Manchesterze,

Birmingham,

Glasgow.

Jesienią wokalistka pojawi się również w Stanach Zjednoczonych, gdzie wystąpi na festiwalach:

All Things Go ,

, Austin City Limits .

Lola Young umacnia pozycję jednej z największych nowych gwiazd popu

Pochodząca z południowego Londynu Lola Young od początku kariery wyróżnia się szczerymi tekstami, mocnymi emocjami i połączeniem popu z rockową energią.

Nowy singiel „From Down Here” pokazuje, że artystka nie zamierza zatrzymywać się po sukcesie „Messy” i konsekwentnie rozwija swoje bardziej dojrzałe, autorskie brzmienie.