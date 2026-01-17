Young Leosia o debiucie Zuziuli: „To gamechanger na damskiej scenie rapowej”

CGM

Nowy głos na damskiej scenie rapowej

2026.01.17

2026.01.17

Zuziula, podopieczna Young Leosii, oficjalnie wkracza na scenę muzyczną. Młoda raperka wydała dziś swoją debiutancką EP-kę „Warm UP”, która już na starcie zbiera bardzo mocne rekomendacje ze strony branży.

„Warm UP” – debiutancka EP-ka Zuziuli

EP-ka „Warm UP” to projekt oparty na energii, autentyczności i bezpośrednim przekazie – jak podkreśla w nocie prasowej wytwórnia Baila Ella. Materiał stanowi wyraźną deklarację artystyczną i pokazuje, że Zuziula nie zamierza poruszać się w bezpiecznych ramach.

Album balansuje między emocjonalnym rapem a trapową bezczelnością, co czyni go różnorodnym i spójnym zarazem.

Goście i producenci na „Warm UP”

Na debiutanckim wydawnictwie Zuziuli pojawili się Young Leosia oraz Ozzy Baby, co dodatkowo wzmacnia pozycję projektu na starcie.

Za warstwę produkcyjną odpowiadają uznani producenci:

  • Propz

  • Gmeniu

  • Clearmind

  • Phatrax

To właśnie dzięki nim EP-ka brzmi nowocześnie i konkurencyjnie wobec aktualnych trendów na polskiej scenie rapowej.

Young Leosia: „To płyta, która zmienia zasady gry”

Young Leosia nie kryje dumy z debiutu swojej podopiecznej i jasno komunikuje znaczenie tego projektu:

– Ta płyta to gamechanger na damskiej scenie rapowej. Jest różnorodna, jest piękna, ale jest też w ch*j dopracowana. Pokazałaś, że masz coś ważnego do powiedzenia i potrafisz też zrobić poj*bany trapowy banger. Fly high kiddo – komentuje raperka.

Leosia wskazała również utwór „Pusty pokój” jako swój ulubiony numer z EP-ki.

Zuziula – nowy głos na damskiej scenie rapowej

Debiut „Warm UP” jasno pokazuje, że Zuziula nie jest jedynie kolejnym nazwiskiem w katalogu wytwórni. To artystka, która łączy emocje z bezkompromisowym brzmieniem, a jej pierwszy projekt może realnie wpłynąć na układ sił na damskiej scenie rapowej w Polsce.

 

