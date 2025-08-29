Young Leosia ma nową podopieczną

fot. Wojtek Koziara

Young Leosia stopniowo rozbudowuje roster swojej wytwórni Baila Ella Records. Do Leosi i bambi najpierw dołączyła Zuziula, a teraz w barwach labelu Sary debiutuje kolejna artystka.

Baila Ella już kilka tygodni temu ogłosiło, że jej szeregi zasila Olinda. Teraz doczekaliśmy się jej pierwszego utworu w nowych barwach. „Motyl” trafił na platformy streamingowe o północy, natomiast na YouTubie pojawił się teledysk do tego utworu.

Olinda debiutuje w barwach Baila Ella Records

– 20 lat temu mała Sarka ze Szczecina marzyła o tym, żeby w przyszłości żyć z muzyki. Nigdy nie sądziłam, że zaprowadzi mnie to do miejsca, w którym jestem dzisiaj. Do momentu kariery, kiedy to ja mogę zapewnić przyszłość wspaniałym i utalentowanym duszom. Przed Wami debiutancki singiel Olci z Gorzowa – naszej nowej superstar Olindy. Na pewno zakochacie się w jej anielskim głosie tak jak ja. (…) Sprawdzajcie to koniecznie, to Wy spełniacie nasze marzenia – napisała na Instagramie Young Leosia.

Poza „Motylem” na platformach streamingowych znajdziecie także dwie starsze piosenki Olindy – „Z nią” oraz „9 KRZYŻY”. Artystka wystąpiła na tegorocznym Sun Festivalu, dołączając do Young Leosi w trakcie jej koncertu.