Young Leosia i Kacper Błonski, o tym kiedy najlepiej się zaręczyć. Leosia – od razu – Kacper – od razu to na pewno nie

2025.10.26

Young Leosia i Kacper Błoński o zaręczynach: „Od razu czy po dwóch latach?”

Podczas premiery filmu „Miłość w czasach online” Fritza i Wersow, na czerwonym dywanie pojawili się Young Leosia i Kacper Błoński. Para została zapytana przez dziennikarkę portalu Vibez, po jakim czasie najlepiej się zaręczyć.

Raperka odpowiedziała bez wahania, że „od razu”, natomiast Kacper Błoński stwierdził bardziej rozsądnie, że po dwóch latach. Różnica zdań rozbawiła fanów

— Leosia chciałaby już teraz, Kacper woli, by wszystko było przemyślane i zaplanowane.

Raperka była wyraźnie entuzjastyczna i spontaniczna, podczas gdy Błoński podkreślał znaczenie przemyślenia tak ważnej decyzji. Różnica w podejściu pary rozbawiła internautów i błyskawicznie stała się viralem w mediach społecznościowych.

Fani komentują szczerość i naturalność pary

Nagranie z czerwonego dywanu szybko zdobyło popularność w sieci. Fani chwalą parę za autentyczność i poczucie humoru. W komentarzach dominują głosy, że taka różnica w podejściu do życia to „idealne połączenie ognia i rozsądku”.

Nie da się ukryć – Young Leosia i Kacper Błoński to obecnie jedna z najciekawszych par polskiego show-biznesu, a ich naturalność tylko dodaje im sympatii w oczach fanów.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by vibez.pl (@vibez.pl)

