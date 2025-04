Yaro Nie Yaro i Ryfa Ri wskrzeszają złotą erę rapu

fot. Eliza Kos

Yaro Nie Yaro, ten od piosenki „Rowery Dwa” i Ryfa Ri, ikona polskiego rapu oraz tańca hip-hopowego, połączyli siły w nowym singlu „Nic od siebie nie chcę”, będącym częścią nowego producenckiego projektu Yara.

Yaro i Ryfa spotkali się na koncercie Gonix, gdzie jego żona Kasia Klich śpiewała gościnnie w utworze „Fuckboy”. Spontaniczna impreza na zapleczu zaowocowała nawiązaniem serdecznej znajomości i zaproszeniem Ryfy do projektu. W studiu z miejsca pojawiła się chemia między artystami, a Ryfa wybrała jeden z kilkudziesięciu bitów zaproponowanych przez producenta.

Utwór nawiązuje do złotej ery rapu. „Hip-hop”, „jazz-hop”, „old school”, „chill-hop”- ogólnie „stara szkoła”, jazzowe brzmienia. Ryfa doskonale płynie na takim bicie, a poza rapowanymi zwrotkami – zgrabnie podśpiewuje w refrenie, w którym towarzyszy jej również wokalnie Yaro.

Historia zatoczyła koło

– To jest przesłanie dla całego świata, który dzisiaj żyje w systemie dopaminowym, w systemie kar i nagród, świata który pędzi – komentuje Ryfa. – My chcielibyśmy powiedzieć, że skoro już masz jakiś skill, skoro zapierdzielasz, to czasem nic od siebie nie chciej.

– Uwielbiam takie naturalne, niewydumane współprace, oparte na wzajemnym szacunku. Nic nie musimy, a możemy wszystko – dodaje Yaro. – Bez ciśnienia, kalkulacji, premedytacji, budowania „kariery” czy przymilania się komukolwiek. Mamy z Ryfą podobne podejście do muzyki. To nas połączyło. A niedawno dowiedziałem się nawet, że swoje pierwsze taneczne kroki stawiała do mojego bitu z „Zakręconej”. Co więcej, w klipie do „Nic od siebie nie chcę” Ryfa wystąpiła m. in. w mojej cytrynowej bluzie z teledysku „Rowery dwa”, który nagrywałem 28 lat temu. Historia zatoczyła koło.

W podobnym stylu – jako połowa duetu Cmy – Yaro ma na koncie albumy: „Kim Zonk Funk” oraz „Eclipse” i „Foggy Style”. Co ciekawe, utwór Ciem „Thoughts Being Remixed” powstał pierwotnie jako bit do remiksu dla Eldo/Bitnix – „Prasa, Telewizja, Radio”.

Yaro Nie Yaro (dawniej Yaro, czyli Jarosław Płocica, ten od piosenki „Rowery Dwa”) – producent m. in. „Zakręconej” Reni Jusis, „Imprezy” Liroya, czy „Lepszego Modelu” Kasi Klich, realizator nagrań, miksu i masteringu, właściciel studia Jazzda Music.

Ryfa Ri – ikona polskiego rapu oraz tańca hip-hopowego, znana ze składów Dill Gang czy WCK. Finezyjne flow, kocie ruchy i wyjątkowa osobowość – to tylko niektóre z jej atutów. Artystka jest jurorką w tanecznym show „You Can Dance – Po prostu tańcz!”.