„Wykluczyć i cancelować na każdym kroku! Stop psychopatom i kolonialistom”. Peja komentuje skandaliczne zachowanie Izrealeskich kibiców

Incydent podczas meczu w Debreczynie

Podczas meczu Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa rozegranego w węgierskim Debreczynie, izraelscy kibice wywiesili transparent z napisem „mordercy od 1939 roku”. Baner, wymierzony w Polaków, natychmiast wywołał falę oburzenia w Polsce.

Rzecznik rządu Adam Szłapka wezwał UEFA do stanowczej reakcji, podkreślając, że takie zachowania są całkowicie nieakceptowalne na stadionach.

Oświadczenie Ambasady Izraela

Do sprawy odniosła się także Ambasada Izraela w Polsce, potępiając incydent:

„Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochową. Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców” – napisano w mediach społecznościowych placówki dyplomatycznej.

Reakcja rapera Peji

Do skandalicznego transparentu odniósł się również Peja, który w ostrych słowach skrytykował zarówno kibiców Maccabi Hajfa, jak i władze Izraela. Artysta wezwał do wykluczenia izraelskich drużyn z międzynarodowych rozgrywek sportowych i wydarzeń kulturalnych, oskarżając państwo Izrael o łamanie praw człowieka oraz o hipokryzję w relacjach międzynarodowych. Peja przypomniał także wcześniejsze napięcia dyplomatyczne między Polską a Izraelem, w tym krytykę premiera Donalda Tuska ze strony izraelskiego MSZ. „Wykluczyć ich (sra) el ze świata sportu i wszelakiej maści wydarzeń kulturalnych!!! 🤬 Kraj położony na terytorium Palestyny bezkarnie morduje każdego dnia setki bezbronnych ludzi a ich tzw. obywatele oglądają wydarzenia sportowe na neutralnym terenie tak by mogli być szczególnie chronieni często przy pustych trybunach bez kibiców drużyny przyjezdnej – a gdy korzystają z tego przywileju jako naród wybrany zachowują się jak zwykły motłoch, który za nic ma inne kraje, narody, religię i kulturę. Przypominam, że w tym sztucznie stworzonym tworze zwanym krajem obowiązuje obowiązkowa służba wojskowa dla kobiet i mężczyzn a pomimo to tych „ludzi” cały świat chroni na specjalnych warunkach. W imię czego? Dziś napluli Polakom po raz kolejny w twarz! Kilka dni temu premier Tusk, który zadeklarował wspólny front w walce z islamskim terroryzmem (za co osobiście został skrytykowany nie tylko przeze mnie) jednocześnie dodając iż Polska nigdy nie stanie po stronie polityków, których działania prowadzą do głodu i śmierci matek i dzieci (ani słowa o bombardowanych i rozstrzeliwanych cywilach) został dosłownie zgrillowany przez szefa izraelskiej dyplomacji, którego zdaniem słowa szefa polskiego rządu były „niedopuszczalne” i „hańbiące pamięć o ofiarach Holokaustu”. Czy i tym razem wywieszony transparent przez te zwierzęta, które udawały kopulację z lalką owinięta w Polską flagę też będą uznane jako działania obronne przed antysemityzmem i wrogością polskiego narodu a w tym przypadku polskich kibiców? Wykluczyć i cancelować na każdym kroku! Stop psychopatom i kolonialistom. Stop ludobójstwu i bandzie tchórzy jakim jest ten zajonistyczny naród! Tfu! Niech żyje Polska 🇵🇱” – napisał na Instagramie raper.