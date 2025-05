Wyguś debiutuje solowo – „GŁOWA DO GÓRY DZIECIAK” to poruszający singiel członka GOMBAO33

Nowa twarz Wygusia – emocje zamiast ironii

Choć GOMBAO33 kojarzy się głównie z luźną formą i ironią, Wyguś w swoim solowym debiucie zaskakuje zupełnie inną odsłoną. W „GŁOWA DO GÓRY DZIECIAK” artysta porusza tematykę samotności, dorastania, wewnętrznego bólu i chaosu, który często towarzyszy młodym ludziom. Jest to zdecydowanie bardziej refleksyjna i dojrzała propozycja niż dotychczasowe utwory tworzone w ramach składu.

Teledysk podkreśla osobisty charakter utworu

Klip do utworu, wyreżyserowany przez Leona Korzyńskiego, w doskonały sposób współgra z emocjonalnym ładunkiem singla. Minimalistyczna, symboliczna forma wizualna stanowi tło dla szczerych wersów, które uderzają w uniwersalne emocje i doświadczenia. To opowieść o poszukiwaniu sensu w świecie, który często nie daje przestrzeni na wytchnienie.

Wyguś rozpoczyna nowy etap kariery

Dla fanów GOMBAO33 ten singiel to wyczekiwany krok – solowy debiut Wygusia był jedynie kwestią czasu. Utwór „GŁOWA DO GÓRY DZIECIAK” pokazuje, że artysta nie boi się odsłonić swoich słabości i mówić otwarcie o trudnościach. To nie tylko muzyczna nowość, ale również jasny sygnał, że Wyguś eksperymentuje z brzmieniem i formą, przygotowując grunt pod dalsze projekty.