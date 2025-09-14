Wokalista Mötley Crüe ujawnia, że przeszedł udar: „Lekarze mówili, że nie wrócę już na scenę”

fot. Ross Halfin / mat. pras.

Udar Vince’a Neila opóźnił koncerty Mötley Crüe w Las Vegas

Wokalista Mötley Crüe, Vince Neil, ujawnił w rozmowie z Las Vegas Review-Journal, że w grudniu 2024 roku przeszedł poważny udar. To właśnie ten incydent zdrowotny był prawdziwą przyczyną przesunięcia rezydentury zespołu w Dolby Live at Las Vegas’s Park MGM, która pierwotnie miała rozpocząć się w marcu.

Trasa w Las Vegas została opóźniona o kilka miesięcy – koncerty wystartowały dopiero 12 września i potrwają do 3 października. Zespół musiał również odwołać zaplanowany na maj występ festiwalowy.

„Musiałem uczyć się chodzić od nowa” – dramatyczne wyznanie frontmana

Neil zdradził, że podczas świąt Bożego Narodzenia doznał paraliżu lewej strony ciała:

„Miałem udar. Cała lewa strona wysiadła. Musiałem uczyć się chodzić od nowa, a to było trudne. Lekarze mówili, że nie wrócę już na scenę. Odpowiedziałem: ‘Nie, nie. Zrobię to. Zobaczycie’” – wyznał muzyk.

Początkowo Neil tłumaczył przesunięcie koncertów zabiegiem na struny głosowe. Teraz ujawnił, że sytuacja była znacznie poważniejsza.

Intensywna rehabilitacja w Nashville

Wokalista przez kilka miesięcy przechodził intensywną rehabilitację w Nashville. Jak opowiada, początkowo nie mógł samodzielnie chodzić:

„Od ludzi noszących mnie do łazienki, przez wózek inwalidzki, później chodzik, laskę… aż w końcu nie potrzebowałem niczego. To jak pełnoetatowa praca, żeby wrócić do formy”.

Neil podkreślił, że jego głos nie został naruszony, ale powrót do sprawności ruchowej był trudny:

„To wymaga czasu, żeby mózg znów zaczął kontrolować nogi. Próbujesz iść, ale to nie wychodzi. Teraz jestem na jakieś 95 procent tam, gdzie byłem wcześniej”.

Trudny rok dla Mötley Crüe

To nie jedyne problemy zdrowotne i wypadki, które dotknęły otoczenie zespołu w ostatnich miesiącach. W lutym prywatny samolot związany z Neilem brał udział w tragicznym wypadku – wokalista nie był na pokładzie, jednak jego partnerka Rain Andreani i jej przyjaciółka doznały obrażeń. Zginął pilot maszyny.