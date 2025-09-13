Igo w nowym singlu DrySkulla

Szukaj
2025.09.13

Po latach pracy z wieloma gwiazdami polskiej sceny muzycznej, DrySkull zapowiada swój własny album z gościnnym udziałem plejady polskich artystów. Pierwsze, wyjątkowe zderzenie tego zbioru osobowości miało miejsce na ostatnim finale Męskiego Grania w Warszawie. Artyście na scenie towarzyszyli Baranovski, Igo, Frank Leen, Mrozu, WaluśKraksaKryzys, Tomson i Baron oraz Błażej Król. Energetyczne piosenki porwały wielotysięczną publiczność do zabawy, a sam koncert zebrał masę pozytywnych opinii. Wyjątkowo entuzjastycznie fani zareagowali na ognisty występ Igo w utworze „Na spokojnie”.

DrySkull otwiera swój „SALON”

W odpowiedzi na to zainteresowanie kawałek szybko doczekał się swojej premiery. „Na spokojnie” to czwarty singiel zapowiadający album „SALON”. Jest to jednocześnie powrót wydawniczy Igo po trwającej od maja przerwie. Już po pierwszym przesłuchaniu jasnym staje się, dlaczego to właśnie ten numer najbardziej rozruszał męskograniową publiczność: energia aż z niego kipi, a refren na długo zapada w pamięci.

„SALON” DrySkulla otwiera się coraz szerzej dla polskiej publiczności. Takiego zagęszczenia wybitnych artystów na jednej płycie jeszcze nie było. Niezwykle wszechstronny producent szykuje się powoli do finału swojego projektu.

DrySkull, czyli jeden z najbardziej aktywnych producentów ostatnich lat

DrySkull ma obecnie na koncie ponad 100 wydanych utworów. Już jako nastolatek, w wieku 18 lat trafił do grupy Kangaroz, z którą wystąpił na festiwalu Top Trendy w Sopocie. W trakcie studiów mieszkał z Tomsonem. Jego pierwszym zetknięciem z produkcją było stworzenie beatu do piosenki „Brand New Day” Afromental. Chwilę później na swojej muzycznej drodze spotkał Mroza, z którym pracował nad albumami „Rollercoaster”, „Aura” i „Złote bloki”. Dalszy rozwój unikatowego stylu przyniósł mu współprace między innymi z Lanberry, Bartkiem Królikiem, Paulą Romą, Baranovskim czy Natalią Zastępą. W 2024 roku pracował z Marylą Rodowicz przy nowej odsłonie hitu „Sing Sing”. Ma na koncie także dwukrotną produkcję hymnów Męskiego Grania – „Wolne duchy” i „To bardzo ziemskie”.

Blisko hip-hopu

Blisko mu do polskiego hip-hopu. Robił beaty dla VNMa, Pokahontaz, ZBUKA, Bezczela, Solara i Białasa i wielu innych. W 2017 roku wyprodukował utwór Sokoła i Dawida Podsiadło „Świadomy Sen”. Jest również dyrektorem muzycznym zespołu White 2115, który poprowadził do zwycięstwa w RedBull Soundclash na warszawskim Torwarze w 2024 roku.

