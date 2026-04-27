CGM

Wokalista Coldplay zaśpiewał na streamie Łatwoganga. „Siurubujemy” obiegło internet

Międzynarodowy moment na polskim streamie

2026.04.27

opublikował:

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Charytatywna akcja Łatwoganga osiągnęła globalny zasięg. Do grona wspierających dołączył niespodziewanie Chris Martin – lider zespołu Coldplay, który nagrał specjalne wideo dla widzów transmisji.

Muzyk nie tylko zachęcił do wpłat na rzecz dzieci walczących z nowotworami, ale również spróbował swoich sił w języku polskim, wypowiadając słowo „siurubujemy”, które szybko stało się viralem.

„Przepraszam za mój polski” – humorystyczny akcent

Nagranie z udziałem Chrisa Martina wywołało ogromne poruszenie w sieci. Artysta z dystansem podszedł do swojej wymowy i po chwili – już po angielsku – przeprosił za swój polski.

Organizatorzy streama podkreślili, że materiał jest autentyczny i nie ma nic wspólnego z generowanymi przez AI nagraniami, co tylko zwiększyło wiarygodność i rangę wydarzenia.

Globalne wsparcie i rekordowa zbiórka

Stream Łatwoganga przestał być wyłącznie lokalną inicjatywą. Wcześniej akcję wsparł również MrBeast, który publicznie odniósł się do zbiórki i zachęcił do dalszej pomocy.

Finał transmisji przeszedł do historii – po ponad 9 dniach udało się zebrać ponad 251 milionów złotych dla Fundacji Cancer Fighters, bijąc wszelkie wcześniejsze rekordy zbiórek live.

Gwiazdy, firmy i internauci po jednej stronie

Do akcji dołączyły setki tysięcy osób oraz liczne znane postacie i marki. Wśród darczyńców znaleźli się zarówno artyści, influencerzy, jak i duże firmy oraz osoby prywatne.

To pokazuje skalę mobilizacji i siłę internetu, który potrafi jednoczyć ludzi na całym świecie wokół jednego celu.

Łatwogang: pomaganie nie tylko od święta

Po zakończeniu streama organizator podkreślił, że pomoc nie powinna ograniczać się do jednorazowych akcji. Zachęcił widzów, aby wspieranie potrzebujących było stałym elementem codzienności, a nie tylko reakcją na wyjątkowe wydarzenia.

Tagi


Polecane

CGM
