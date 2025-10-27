Szukaj
Wokalista Coldplay ma nową dziewczynę. To była żona Joe Jonasa i aktorka znana z „Gry o tron”

Nowa para w show-biznesie?

2025.10.27

Sophie Turner zaczyna nowy rozdział po rozwodzie z Joe Jonasem

Sophie Turner zdobyła światową sławę dzięki roli Sansy Stark w kultowym serialu HBO „Gra o tron”, który otworzył jej drzwi do kariery w Hollywood. Aktorka, mająca dziś 29 lat, wystąpiła później m.in. w filmach „Another Me” i „X-Men: Apocalypse”.

W życiu prywatnym Sophie przez lata była związana z muzykiem Joe Jonasem z grupy Jonas Brothers. Para wzięła ślub w 2019 roku i doczekała się dwóch córek. Ich małżeństwo zakończyło się jednak głośnym rozwodem we wrześniu 2023 roku, po czterech latach związku. Spór o opiekę nad dziećmi i paszporty dziewczynek przez pewien czas elektryzował media na całym świecie, jednak ostatecznie byli małżonkowie doszli do porozumienia.

Sophie Turner spotyka się z Chrisem Martinem?

Po zakończeniu relacji z Joe Jonasem aktorka była przez pewien czas związana z brytyjskim arystokratą Peregrine’em Pearsonem, jednak ich związek niedawno dobiegł końca. Według ustaleń brytyjskiego Daily Mail, Sophie Turner szybko znalazła pocieszenie u boku innego znanego mężczyzny – lidera zespołu Coldplay, Chrisa Martina.

Źródła donoszą, że para widziana była na randce na początku października. Co ciekawe, Turner i Martin mieli pierwszy kontakt już pięć lat temu – to właśnie Joe Jonas poprosił wtedy muzyka, by zadzwonił do jego żony z życzeniami urodzinowymi.

Chris Martin również jest po rozstaniu

Frontman Coldplay również od niedawna jest singlem. Jego długoletni związek z aktorką Dakotą Johnson zakończył się po prawie ośmiu latach.

