Wielka gwiazda muzyki w nowym sezonie „Wednesday”

fot. kadr z wideo

W 2022 r. Netflix niespodziewanie rozbił bank dzięki „Wednesday”. Pierwszy sezon produkcji z Jenną Ortegą w roli głównej jest jednym z najchętniej oglądanych seriali na tej platformie. 6 sierpnia widzowie będą mogli zobaczyć pierwsze cztery odcinki drugiej serii (kolejne cztery pojawią się we wrześniu). Jeśli do tej pory zastanawialiście się, czy wchodzić do świata „Wednesday”, mamy argument, który może Was przekonać. W drugim sezonie produkcji występuje Lady Gaga.

Wednesday w opałach

Gwiazda gra Rosaline Rotwood – otoczonej aurą tajemnicy nauczycielki w akademii Nevermore. Postać artystki ma być niezwykle istotna dla fabuły i jednocześnie zanosi się na to, że nie zwiastuje niczego dobrego dla tytułowej bohaterki.

Netflix i Gaga znaleźli ciekawy sposób na zaprezentowanie Rosaline Rotwood. Podczas specjalnego wydarzenia organizowanego w Los Angeles wokalistka wyszła z trumny, zaśpiewała „Zombieboy” i „Abracadabra” z albumu „MAYHEM”, po czym wróciła do trumny.