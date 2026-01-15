„Wiedza to wolność. Pieniądz to dług” PRO8L3M publikuje dwa nowe teledyski

Dwa nowe teledyski na finał albumu „Ex Umbra Ad Libertatem”

„Wiedza to wolność. Pieniądz to dług” – refleksyjny utwór PRO8L3M

PRO8L3M zakończył promocję swojego najnowszego albumu „Ex Umbra Ad Libertatem” publikując dwa nowe wideo. Tytułowy utwór „Wiedza to wolność. Pieniądz to dług” to jeden z najbardziej bezkompromisowych i głębokich momentów na płycie.

W kawałku Oskar analizuje współczesny system finansowy, rolę pieniądza i znaczenie wiedzy ekonomicznej w życiu jednostki. Tekst porusza kwestie, które dotyczą każdego – od funkcjonowania pieniędzy po wpływ edukacji ekonomicznej na nasze decyzje w złożonym społeczeństwie.

Równocześnie z premierą teledysku ukazało się drugie wideo, które w przystępny sposób przedstawia mechanizmy tworzenia pieniądza.

Dynamiczny kolaż archiwalnych reklam i programów telewizyjnych służy jako tło dla narracji prowadzonych przez Oskara i Steeza, którzy w zrozumiały sposób wyjaśniają funkcjonowanie systemu finansowego i rolę pieniądza w gospodarce. Video łączy elementy edukacyjne z artystycznym przekazem, charakterystycznym dla PRO8L3M.

PRO8L3M – łącząc muzykę z refleksją społeczną

Premiera dwóch wideo podkreśla charakter albumu „Ex Umbra Ad Libertatem”, w którym muzyka rapowa służy nie tylko rozrywce, ale też pogłębionej refleksji nad współczesnym światem. Zarówno utwór tytułowy, jak i materiał edukacyjny przyciągają uwagę fanów, pokazując, że PRO8L3M łączy sztukę z tematami społeczno-ekonomicznymi.