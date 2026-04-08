White 2115 wskazał siebie wymieniając pięciu najlepszych raperów w kraju

White 2115 ujawnił swoją subiektywną listę najlepszych polskich raperów, wzbudzając sporo emocji w środowisku hip‑hopowym. W zestawieniu znalazły się wyłącznie postacie reprezentujące nową scenę rapu w Polsce, czyli artystów, którzy w ostatnich latach zdobyli ogromną popularność i streamingi.

Top 5 najlepszych raperów według White 2115

Według White 2115, jego subiektywna piątka najlepszych raperów w kraju to:

Mata Bedoes Oki Szpaku White 2115

White 2115 wyjaśnił także, dlaczego na jego liście zabrakło Sobla. Według niego to bardziej artysta niż klasyczny raper, dlatego postanowił nie umieszczać go w tym konkretnym rankingu.