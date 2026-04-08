White 2115 wskazał siebie wymieniając pięciu najlepszych raperów w kraju

White 2115 ujawnił swoją subiektywną listę najlepszych polskich raperów

2026.04.08

White 2115

White 2115 ujawnił swoją subiektywną listę najlepszych polskich raperów, wzbudzając sporo emocji w środowisku hip‑hopowym. W zestawieniu znalazły się wyłącznie postacie reprezentujące nową scenę rapu w Polsce, czyli artystów, którzy w ostatnich latach zdobyli ogromną popularność i streamingi.

Top 5 najlepszych raperów według White 2115

Według White 2115, jego subiektywna piątka najlepszych raperów w kraju to:

  1. Mata
  2. Bedoes
  3. Oki
  4. Szpaku
  5. White 2115

White 2115 wyjaśnił także, dlaczego na jego liście zabrakło Sobla. Według niego to bardziej artysta niż klasyczny raper, dlatego postanowił nie umieszczać go w tym konkretnym rankingu.

Popularne newsy

Rapowa gwiazda z Polski dołącza do line-upu Openera

50 Cent komentuje decyzję Pepsi o rezygnacji ze sponsorowania Wireless Festival

Kinny Zimmer błyskawicznie odpowiada na diss Okiego

OKI wydał EP-kę. Na niej numer z Machine Gun Kellym i diss na Kinny’ego Zimmera. Cztery premierowe utwory w jednym video

Rząd zablokował wjazd Kanye Westa do Wielkiej Brytanii. Wireless Festival odwołany 

Fani obracają się przeciwko Gucci Mane’owi. Po aresztowaniu Pooh Shiesty’ego mają rapera za donosiciela

Offset postrzelony na Florydzie. Raper trafił do szpitala

Polecane

„Napisałam płytę dla Dody”. Autorka hitów Sary James, Ochm ...

Już w najbliższy piątek Polsat wyemituje 6. odcinek „Must Be The Music”

Córka Angeliny Jolie i Brada Pitta zadebiutowała jako tancerka w teled ...

Produkcja nie wiedziała czyją córką jest Shiloh

Offset wyjaśnia, czy Lil Tjay go postrzelił: szczegóły po incydencie w ...

Czy Offset doniósł Lil Tjaya?

Olivia Dean przebija rekord Adele dzięki singlowi „Man I Need&#8 ...

Artystka wystąpi w tym roku na Orange Warsaw Festival

Sia zgodziła się płacic byłemu mężowi ponad 40 tysięcy dolarów aliment ...

Sia tłumaczy wysokie alimenty

Madonna pojawi się w serialu „The Studio”. Kogo zagra ikon ...

Powrót Madonny do aktorstwa po latach

