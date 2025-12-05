CGM

Ważny przekaz kampanii „0% Stresu. Piłeś? Nie PROWADZISZ!”

Warner Music Poland rozpoczął kampanię społeczną „Piłeś? Nie PROWADZISZ!”

2025.12.05

opublikował:

Ważny przekaz kampanii „0% Stresu. Piłeś? Nie PROWADZISZ!”

Muzycznym fundamentem kampanii jest premierowy singiel „0% stresu” autorstwa jednego z najważniejszych producentów w kraju – Sir Micha. Michał Kożuchowski, znany w świecie rapu jako Sir Mich, od blisko dwóch dekad tworzy hity dla takich artystów jak Tede, Żabson, Wdowa czy Te-Tris. Ostatnio można było oglądać go również jako mentora w programie „Rap Generation” na Prime Video.

W utworze „0% stresu” gościnnie pojawiają się Sztoss, DESTRO i Pat Nos – młodzi przedstawiciele pokolenia, które otwarcie mówi o emocjach, presji i odpowiedzialności.

„0% stresu” – lekki numer z ważnym przesłaniem

Singiel to świeża, wpadająca w ucho opowieść o tym, że trzeźwa głowa daje więcej optymizmu niż jakiekolwiek procenty.

Sztoss podkreśla to w wersach:
„Się staram stać na nogach, gdy tam za oknem świat dygocze, niepotrzebny bałagan. U mnie zawsze świeci słońce, bez tych procent też.”

Tekst balansuje między refleksją a charakterystyczną dla młodych dorosłych szczerością. Pada tam także zdanie, które idealnie wpisuje się w przekaz kampanii:
„Muszę zarobić na trzeźwo, żeby zachować wspomnienia.”

Kampania skierowana do młodych

„0% stresu” to nie tylko muzyka – to głos realnych doświadczeń i codziennych wyborów. Premierę singla wspiera kampania outdoorowa, radiowa i internetowa. Dzięki obecności w przestrzeni miejskiej, social mediach i radiu przekaz dotrze do szerokiej grupy odbiorców.

Głównym targetem są osoby w wieku 18–25 lat – aktywne w sieci, uczestniczące w koncertach i festiwalach, często narażone na presję typu „wypij ze mną” czy „jakoś wrócimy”. Kampania pokazuje, że odpowiedzialna decyzja może być cool, a odmowa jazdy po alkoholu to przejaw siły, nie słabości.

Autentyczny przekaz dzięki artystom

„Piłeś? Nie PROWADZISZ!” zwraca uwagę na realny problem prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Współpraca Warner Music Poland z Sir Michem oraz młodymi artystami sprawia, że przekaz brzmi naturalnie, prawdziwie i trafia bezpośrednio do społeczności, która najczęściej żyje muzyką.

Tagi


Popularne newsy

Bojkot Eurowizji 2026: Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia wycofują się z konkursu
NEWS

Bojkot Eurowizji 2026: Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia wycofują się z konkursu

Rap zdominował Spotify Wrapped 2025. Mata, Pezet i Sobel na szczycie zestawienia
NEWS

Rap zdominował Spotify Wrapped 2025. Mata, Pezet i Sobel na szczycie zestawienia

Dorota Masłowska oskarża Helenę Englert o kradzież frazy, którą idąc tropem rozumowania pisarki, sama musiała wcześniej „ukraść”
NEWS

Dorota Masłowska oskarża Helenę Englert o kradzież frazy, którą idąc tropem rozumowania pisarki, sama musiała wcześniej „ukraść”

Prime Video ujawnia pierwsze zdjęcia z nowego serialu dokumentalnego o Dodzie
NEWS

Prime Video ujawnia pierwsze zdjęcia z nowego serialu dokumentalnego o Dodzie

Kazik trafił do szpitala. „Dziś w nocy bliski końca drogi byłem”
NEWS

Kazik trafił do szpitala. „Dziś w nocy bliski końca drogi byłem”

Dziarma o swoim weselu: „Była kiełbasa, smalec, disco polo i bardzo wieśniackie oczepiny”
NEWS

Dziarma o swoim weselu: „Była kiełbasa, smalec, disco polo i bardzo wieśniackie oczepiny”

Young Leosia: „Czułam w tym roku pewną pustkę, wypalenie i ogólne zagubienie. Nie chciałam się z Wami tym dzielić”
NEWS

Young Leosia: „Czułam w tym roku pewną pustkę, wypalenie i ogólne zagubienie. Nie chciałam się z Wami tym dzielić”

Polecane

CGM
zdunekk z nowym teledyskiem „Na sercu lód”

zdunekk z nowym teledyskiem „Na sercu lód”

Zimowy, osobisty i filmowy klip na Torwarze

3 minuty temu

CGM
Beteo z nowym singlem „AŻ BĘDĘ LEGENDĄ”. Kilkuset fanów wzięło udział w nagraniach teledysku

Beteo z nowym singlem „AŻ BĘDĘ LEGENDĄ”. Kilkuset fanów wzięło udział ...

Nowoczesny banger i hymn podwórek

6 minut temu

CGM
Jeśli chcecie zobaczyć coś nie do odzobaczenia i usłyszeć coś do nie do odsłyszenia, odpalcie świąteczną piosenkę Polsatu

Jeśli chcecie zobaczyć coś nie do odzobaczenia i usłyszeć coś do nie d ...

Juras, Krzysztof Ibisz, Patricia Kazadi, Katarzyna Cichopek i inni na jednym tracku

3 godziny temu

CGM
Flea powraca z solowym singlem „A Plea”

Flea powraca z solowym singlem „A Plea”

Singiel opowiada o podziałach społecznych i politycznych

5 godzin temu

CGM
Szefowa klubu Lewicy broni Malika Montany

Szefowa klubu Lewicy broni Malika Montany

Anna Maria Żukowska broni rapera przed krytyką

5 godzin temu

CGM
Kazik relacjonuje swój pobyt w szpitalu: „Taki widok czeka mnie przez najbliższe kilka dni”

Kazik relacjonuje swój pobyt w szpitalu: „Taki widok czeka mnie ...

Muyzk przebywa w szpitalu z powodu poważnych komplikacji po operacji

5 godzin temu