Ważny przekaz kampanii „0% Stresu. Piłeś? Nie PROWADZISZ!”

Muzycznym fundamentem kampanii jest premierowy singiel „0% stresu” autorstwa jednego z najważniejszych producentów w kraju – Sir Micha. Michał Kożuchowski, znany w świecie rapu jako Sir Mich, od blisko dwóch dekad tworzy hity dla takich artystów jak Tede, Żabson, Wdowa czy Te-Tris. Ostatnio można było oglądać go również jako mentora w programie „Rap Generation” na Prime Video.

W utworze „0% stresu” gościnnie pojawiają się Sztoss, DESTRO i Pat Nos – młodzi przedstawiciele pokolenia, które otwarcie mówi o emocjach, presji i odpowiedzialności.

„0% stresu” – lekki numer z ważnym przesłaniem

Singiel to świeża, wpadająca w ucho opowieść o tym, że trzeźwa głowa daje więcej optymizmu niż jakiekolwiek procenty.

Sztoss podkreśla to w wersach:

„Się staram stać na nogach, gdy tam za oknem świat dygocze, niepotrzebny bałagan. U mnie zawsze świeci słońce, bez tych procent też.”

Tekst balansuje między refleksją a charakterystyczną dla młodych dorosłych szczerością. Pada tam także zdanie, które idealnie wpisuje się w przekaz kampanii:

„Muszę zarobić na trzeźwo, żeby zachować wspomnienia.”

Kampania skierowana do młodych

„0% stresu” to nie tylko muzyka – to głos realnych doświadczeń i codziennych wyborów. Premierę singla wspiera kampania outdoorowa, radiowa i internetowa. Dzięki obecności w przestrzeni miejskiej, social mediach i radiu przekaz dotrze do szerokiej grupy odbiorców.

Głównym targetem są osoby w wieku 18–25 lat – aktywne w sieci, uczestniczące w koncertach i festiwalach, często narażone na presję typu „wypij ze mną” czy „jakoś wrócimy”. Kampania pokazuje, że odpowiedzialna decyzja może być cool, a odmowa jazdy po alkoholu to przejaw siły, nie słabości.

Autentyczny przekaz dzięki artystom

„Piłeś? Nie PROWADZISZ!” zwraca uwagę na realny problem prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Współpraca Warner Music Poland z Sir Michem oraz młodymi artystami sprawia, że przekaz brzmi naturalnie, prawdziwie i trafia bezpośrednio do społeczności, która najczęściej żyje muzyką.