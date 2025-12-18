W domu D4vd znaleziono piec nagrzewający się do 1600 stopni Fahrenheita – nowe fakty w sprawie Celeste Rivas

fot. mat. pras.

Wciąż trwa śledztwo dotyczące tragicznej śmierci Celeste Rivas, której ciało zostało znalezione w bagażniku Tesli należącej do D4vd. Ostatnio w mediach pojawiły się informacje o nietypowym przedmiocie odkrytym w domu, który artysta wynajmował w Hollywood.

Co znaleziono w domu D4vd?

Prywatny detektyw, wynajęty przez właściciela nieruchomości, ujawnił na X (dawniej Twitter), że podczas kontroli rezydencji natknął się na tzw. „burn cage” – piec lub spalarkę reklamowaną jako urządzenie nagrzewające się do 1 600 stopni Fahrenheita. Dla porównania, kremacje ludzkie przeprowadzane są zazwyczaj w temperaturze około 1 400 stopni.

Detektyw Steve Fischer podkreślił, że „burn cage” był nowy, zapakowany i nie został użyty. Wyraził również wątpliwości, czy sprzęt mógł być wykorzystywany jako rekwizyt do teledysku – jego waga (ok. 25 kg) i sposób dostawy budzą pytania.

Śledztwo w sprawie Celeste Rivas

Ciało nastolatki zostało znalezione w Tesli D4vd na początku 2025 roku. W tym czasie artysta przebywał na trasie koncertowej i po odkryciu tragedii odwołał kolejne koncerty. Policja z Los Angeles nie wydała jeszcze oficjalnego komentarza w sprawie „burn cage”. Kapitan Scot Williams zaznaczył jedynie, że ciało Rivas nie było dekapitowane, pomimo krążących plotek.

Na razie nie dokonano żadnych aresztowań ani nie postawiono zarzutów D4vd w związku ze sprawą.