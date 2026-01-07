Viki Gabor wróciła na Instagram po usunięciu wszystkich zdjęć

Viki Gabor zaskoczyła swoich fanów powrotem na Instagram po kilku dniach nieobecności. Artystka wcześniej usunęła wszystkie zdjęcia z profilu, a teraz opublikowała nowy post, który wywołały spore zainteresowanie w mediach.

Usunięcie zdjęć z Instagrama – co się wydarzyło?

Kilka dni po ogłoszeniu zaręczyn, Viki Gabor zdecydowała się na nietypowy krok – usunięcie wszystkich postów ze swojego instagramowego profilu. Fani i media spekulowali, czy był to efekt prywatnych zmian w życiu artystki, czy próba zachowania większej prywatności po medialnym zamieszaniu związanym ze ślubem.

Powrót do sieci – pierwszy post po przerwie

We wtorkowy wieczór Gabor wróciła na Instagram i zamieściła dwa nowe zdjęcia, na których pozowała na kanapie w wielkim futrze. W przeciwieństwie do wcześniejszych postów, opis do zdjęć był bardzo krótki – artystka napisała tylko: „OK”.

Ten minimalistyczny podpis wskazuje na to, że Viki Gabor nie chciała wchodzić w szczegóły swojego życia prywatnego i raczej skupiła się na symbolicznej obecności w sieci.

Ślub Viki Gabor – media społecznościowe w ogniu plotek

W ostatnich dniach media żyły informacją o ślubie 18-letniej wokalistki. Viki Gabor poślubiła Giovanniego Trojanka podczas romskiej ceremonii, o czym chętnie informował w mediach społecznościowych dziadek pana młodego, Bogdan Trojanek. Dziadek nie krył radości, dzieląc się szczegółami życia młodej pary i podkreślając, że ślub był niespodzianką nawet dla rodziny. Sama artystka długo milczała w tej kwestii, zdradzając jedynie, że jest „mega happy” z zaręczyn.