Viki Gabor usunęła wszystkie posty z Instagrama

Nowy etap w karierze wokalistki?

2025.12.31

Viki Gabor usunęła wszystkie posty z Instagrama

fot. mat. pras.

Viki Gabor ponownie zaskoczyła swoich fanów. Na sam koniec 2025 roku wokalistka usunęła wszystkie posty z Instagrama, pozostawiając na profilu jedynie czarną planszę jako zdjęcie profilowe. Decyzja artystki natychmiast wywołała falę spekulacji i komentarzy w sieci.

Kariera Viki Gabor od „The Voice Kids” do Eurowizji Junior

Viki Gabor wkroczyła do świata show-biznesu już jako nastolatka. Szeroka publiczność poznała ją dzięki udziałowi w programie „The Voice Kids”, a prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił w 2019 roku, kiedy wygrała Eurowizję Junior. Od tamtej pory regularnie koncertuje, wydaje nowe utwory i pojawia się na największych wydarzeniach muzycznych w Polsce.

Życie prywatne pod lupą mediów

W ostatnich dniach media skupiły się nie tylko na twórczości artystki, ale przede wszystkim na jej życiu prywatnym. Duże poruszenie wywołały informacje o romskim ślubie Viki Gabor z Giovannim Trojankiem. Sama wokalistka wcześniej nie zdradzała, że jest w związku, co dodatkowo podsyciło zainteresowanie fanów i internautów.

W sieci pojawiły się również spekulacje dotyczące jej samopoczucia oraz domniemanej presji, jednak rodzina Giovanniego stanowczo temu zaprzecza. Dziadek mężczyzny zapewniał, że młodzi mieszkają razem, są zakochani i wspierają rozwój kariery Viki.

Czarna plansza na Instagramie – co to oznacza?

Usunięcie wszystkich wpisów z Instagrama i zastąpienie zdjęcia profilowego czarną planszą często bywa zapowiedzią nowego etapu w karierze, rebrandingu lub premiery nowego projektu. Co ciekawe, profile Viki Gabor na Facebooku i TikToku pozostały bez zmian, co tylko zwiększa ciekawość fanów.

Na ten moment artystka nie skomentowała swojej decyzji, dlatego pozostaje czekać, czy jest to symboliczne zamknięcie starego rozdziału, czy zapowiedź muzycznych nowości w 2026 roku.

