Viki Gabor odpowiada na komentarz Roxie Węgiel po jej ślubie

Relacje między Viki Gabor a Roxie Węgiel od lat budzą zainteresowanie fanów i mediów. Tym razem napięcie między młodymi gwiazdami odżyło po wypowiedzi Roksany Węgiel na temat ślubu Viki Gabor. 18-letnia piosenkarka zdecydowała się odpowiedzieć w charakterystyczny dla siebie sposób – jednym, wymownym komentarzem: „XD”.

Ślub Viki Gabor wywołał burzę w sieci

Informacja o ślubie Viki Gabor z Giovanim, zawartym zgodnie z romskim obyczajem, wywołała ogromne poruszenie w mediach społecznościowych i portalach plotkarskich. W wyniku lawiny komentarzy zwyciężczyni Eurowizji Junior zdecydowała się nawet na krótką przerwę od Instagrama. Jej nieobecność nie trwała jednak długo – artystka szybko wróciła do sieci, choć bez większych wyjaśnień.

Roxie Węgiel: „Viki się pogubiła”

Do sprawy odniosła się również Roksana Węgiel, która w wywiadzie dla portalu eska.pl skomentowała decyzje życiowe młodszej koleżanki z branży. Choć Roxie złożyła Viki gratulacje z okazji ślubu, jednocześnie stwierdziła, że jej zdaniem piosenkarka „się pogubiła”.

Wypowiedź ta została odebrana przez wielu internautów jako mało taktowna, zwłaszcza w kontekście napiętych relacji między artystkami.

Reakcja Viki Gabor: krótko i dosadnie

Viki Gabor postanowiła nie wdawać się w długie wyjaśnienia ani medialne polemiki. Jej reakcja na „gratulacje” Roxie Węgiel ograniczyła się do jednego słowa – „XD”, które szybko obiegło internet i zostało uznane za ironiczny komentarz do całej sytuacji.