Viki Gabor odpowiada na komentarz Roxie Węgiel po jej ślubie

Choć Roxie złożyła Viki gratulacje, jednocześnie stwierdziła, że jej koleżanka „się pogubiła"

2026.01.07

Viki Gabor odpowiada na komentarz Roxie Węgiel po jej ślubie

Relacje między Viki Gabor a Roxie Węgiel od lat budzą zainteresowanie fanów i mediów. Tym razem napięcie między młodymi gwiazdami odżyło po wypowiedzi Roksany Węgiel na temat ślubu Viki Gabor. 18-letnia piosenkarka zdecydowała się odpowiedzieć w charakterystyczny dla siebie sposób – jednym, wymownym komentarzem: „XD”.

Ślub Viki Gabor wywołał burzę w sieci

Informacja o ślubie Viki Gabor z Giovanim, zawartym zgodnie z romskim obyczajem, wywołała ogromne poruszenie w mediach społecznościowych i portalach plotkarskich. W wyniku lawiny komentarzy zwyciężczyni Eurowizji Junior zdecydowała się nawet na krótką przerwę od Instagrama. Jej nieobecność nie trwała jednak długo – artystka szybko wróciła do sieci, choć bez większych wyjaśnień.

Roxie Węgiel: „Viki się pogubiła”

Do sprawy odniosła się również Roksana Węgiel, która w wywiadzie dla portalu eska.pl skomentowała decyzje życiowe młodszej koleżanki z branży. Choć Roxie złożyła Viki gratulacje z okazji ślubu, jednocześnie stwierdziła, że jej zdaniem piosenkarka „się pogubiła”.

Wypowiedź ta została odebrana przez wielu internautów jako mało taktowna, zwłaszcza w kontekście napiętych relacji między artystkami.

Reakcja Viki Gabor: krótko i dosadnie

Viki Gabor postanowiła nie wdawać się w długie wyjaśnienia ani medialne polemiki. Jej reakcja na „gratulacje” Roxie Węgiel ograniczyła się do jednego słowa – „XD”, które szybko obiegło internet i zostało uznane za ironiczny komentarz do całej sytuacji.

