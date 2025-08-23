Viki Gabor chwali się pierwszymi tatuażami po 18. urodzinach

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Nowy etap w życiu młodej wokalistki

Viki Gabor niedawno skończyła 18 lat i od razu postanowiła zaznaczyć swoją dorosłość w wyjątkowy sposób. Gwiazda, która od lat obecna jest na polskiej scenie muzycznej, zdecydowała się na swoje pierwsze tatuaże.

Odważne wzory i kilka dziar naraz

Zamiast jednego, subtelnego tatuażu, Viki Gabor wybrała kilka wzorów na raz. Na swoim Instagramie pokazała:

– czerwony napis „Divine Feminine” na boku dłoni,

– minimalistyczne kropki na palcach,

– tatuaż na szyi, którego treść wciąż budzi ciekawość fanów.

Symboliczne znaczenie tatuaży

Jak donosi prasa, jeden z tatuaży to również napis „Be u, do u, for u”, który można przetłumaczyć jako „bądź sobą, rób swoje, dla siebie”. To hasło idealnie pasuje do młodej wokalistki, która odważnie podkreśla swoją niezależność i wchodzi w dorosłe życie.

Reakcje fanów

Zdjęcia tatuaży wywołały lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Część fanów zachwyciła się odwagą Viki, inni zwracali uwagę, że artystka dopiero co osiągnęła pełnoletność. Sama wokalistka nie kryje jednak, że nowe wzory mają dla niej duże, osobiste znaczenie.