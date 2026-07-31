Usher zwrócił się do fanów po viralowym incydencie. „Nie przynoście swojego tyłka na scenę, jeśli nie chcecie na niej być”

Usher odniósł się do głośnego nagrania, które w ostatnich dniach obiegło media społecznościowe. Podczas jednego z koncertów artysta zaapelował do fanów, by nie decydowali się na wejście na scenę, jeśli nie czują się komfortowo z udziałem w jego charakterystycznym występie.

Nagranie z koncertu stało się viralem

Do sytuacji doszło podczas koncertu w Nashville w ramach wspólnej trasy „The R&B Tour” Ushera i Chrisa Browna. W trakcie wykonywania utworu „Can U Handle It?” wokalista zaprosił na scenę jedną z fanek, Gabrielle Cheyenne.

Ten fragment koncertu od lat jest stałym elementem show. Usher wykonuje z wybraną osobą zmysłową choreografię przy łóżku ustawionym na scenie. Tym razem jednak kobieta sprawiała wrażenie skrępowanej – unikała kontaktu wzrokowego i nie angażowała się w występ.

Widząc jej reakcję, artysta przerwał występ i powiedział do publiczności:

– „Nie wydaje mi się, żeby chciała być na scenie.”

Po chwili poprosił fankę o zejście ze sceny, a nagranie z tego momentu błyskawicznie zdobyło popularność w sieci.

Usher ostrzegł fanów podczas kolejnego koncertu

Kilka dni później, podczas występu w Birmingham w stanie Alabama, Usher postanowił odnieść się do całej sytuacji.

– „Zanim zaczniemy, nie wchodźcie na tę scenę, jeśli nie chcecie tu być.” – powiedział do publiczności. – „Bóg nie lubi brzydoty, ale z pewnością nie przepada też za wykorzystywaniem przywileju wynikającego z urody.”

Słowa artysty spotkały się z dużym zainteresowaniem fanów i szybko zaczęły krążyć w mediach społecznościowych.

Fanka odpowiedziała na krytykę

Po viralowym nagraniu Gabrielle Cheyenne zabrała głos w internecie. Wyjaśniła, że wraz z mamą została przeniesiona przez organizatorów z miejsc na płycie do strefy VIP jeszcze przed rozpoczęciem koncertu i nie wiedziała, że zostanie zaproszona na scenę.

Podkreśliła również, że nie spodziewała się udziału w takiej części występu i odniosła się do krytycznych komentarzy internautów, którzy zarzucali jej brak entuzjazmu.

Kolejna uczestniczka zareagowała zupełnie inaczej

Podczas koncertu w Birmingham Usher ponownie zaprosił na scenę jedną z fanek. Tym razem kobieta aktywnie uczestniczyła w występie.

Cała sytuacja ponownie odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych, a dyskusja dotyczyła przede wszystkim granic komfortu uczestników oraz charakteru interaktywnych elementów koncertów.